Роспотребнадзор объявил о дополнительных мерах по профилактике чумы

Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к проведению мероприятий по профилактике чумы. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача—главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Среди предлагаемых ведомством мер:

проверка готовности госпитальной базы;

ревизия запасов лечебных и диагностических препаратов;

проведение учений с обработкой алгоритмов межведомственного взаимодействия;

обеспечение готовности специальных противоэпидемических бригад;

возможность оперативного проведения лабораторных исследований на чуму;

проведение инструктажа работников транспортной системы по мерам личной профилактики.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовать обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта РФ»,— говорится в документе от 24 мая, зарегистрированном 22 июня.

В России не было случаев заражения человека чумой с 2017 года.

Мария Федотова