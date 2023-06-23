Роспотребнадзор объявил о дополнительных мерах по профилактике чумы

Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к проведению мероприятий по профилактике чумы. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача—главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Среди предлагаемых ведомством мер:
- проверка готовности госпитальной базы;
- ревизия запасов лечебных и диагностических препаратов;
- проведение учений с обработкой алгоритмов межведомственного взаимодействия;
- обеспечение готовности специальных противоэпидемических бригад;
- возможность оперативного проведения лабораторных исследований на чуму;
- проведение инструктажа работников транспортной системы по мерам личной профилактики.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовать обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта РФ»,— говорится в документе от 24 мая, зарегистрированном 22 июня.
В России не было случаев заражения человека чумой с 2017 года.