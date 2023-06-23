Cathay Pacific получит прибыль впервые за три года

Гонконгская флагманская авиакомпания Cathay Pacific опубликовала данные о пассажирском трафике в мае, сообщив, что по итогам полугодия ожидает получения прибыли. Это будет первая полугодовая прибыль за последние три года у авиаперевозчика, который в период пандемии вынужден был посадить большинство своих самолетов и нес из-за этого рекордные убытки.

Как отмечается в отчетности компании, в минувшем мае она перевезла 1,42 млн пассажиров, а это на 2345% больше, чем в мае 2022 года. За первые пять месяцев года авиакомпания перевезла на 3281% больше пассажиров, чем за такой же период годом ранее – 6,3 млн против 185 тыс. человек. Показатель загрузки самолетов в мае 2023-го вырос на 24,7 процентных пункта, до 85,1% по сравнению с маем 2022 года, предельный пассажирооборот вырос на 1152%. Число рейсов выросло на 180,9%, в мае 2023 года их было 3347.

Кроме того, в прошлом месяце было перевезено на 18,8% больше грузов. Учитывая все это, Cathay Pacific отметила в своем заявлении, что «мы ожидаем, что группа в первом полугодии получит консолидированную прибыль», не уточняя ее размеры. Между тем, по оценкам Refinitiv Eikon, которые приводит агентство Reuters, по итогам целого года гонконгский авиаперевозчик получит рекордную прибыль в размере $439 млн. В 2022-м у компании был убыток в $914 млн.

Алена Миклашевская