В Петербурге вручили первые миллионы от артистов Лепса и Баскова за подбитые танки

В 442-м окружном военном клиническом госпитале Минобороны в Санкт-Петербурге вручили первые миллионы, обещанные артистами Григорием Лепсом и Николаем Басковым за подбитые танки Leopard. Церемонию посетил полковник Минобороны Сергей Коваленко, пишет 23 июня «Фонтанка».

По данным издания, сумма в размере 3 млн 400 тыс. руб. была выдана сертификатами. Организаторы сообщили, что передали выплаты служащим в вооруженных силах России, которые привели в негодность технику армии Украины. При этом конкретных получателей на церемонии не назвали.

Как уточнила ведущая мероприятия, по миллиону было выдано за танки, а по 700 тыс. руб. — за подбитую тяжелую технику. Ее соведущий поблагодарил Николая Баскова и Григория Лепса, поддержавших идею владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева о выплатах за подбитые танки Leopard.

Напоним, что ранее на закрытой вечеринке в рамках ПМЭФ Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard, их заявление поддержали и другие артисты. По словам певца Баскова, решение было принято совместно с Минобороны.

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