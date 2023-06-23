FATF решила не включать Россию в черный и серый списки

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила не рассматривать вопрос о включении России в черный и серый списки. Решение принято по итогам пленарного заседания группы 21–23 июня.

В штрафные списки FATF вносятся страны, нарушающие международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Внесение в черный список предполагает усиленную проверку операций с внесенными в них странами.

«Приостановка членства Российской Федерации остается в силе»,— говорится в сообщении FATF. В группе отметили, что действия России на Украине «продолжают противоречить принципам FATF по продвижению безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы».

Росфинмониторинг прокомментировал решение FATF о сохранении приостановки членства России: «Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом».

14 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Россия обратилась к 12 странам с просьбой не включать ее в черный список FATF. По данным агентства, в обращении, направленном в том числе Саудовской Аравии, Мексике, Турции, ОАЭ, говорилось о последствиях этого решения для инвестиций и сотрудничества в оборонных и энергетических проектах. Bloomberg также писал о возможной изоляции российской экономики в случае внесения страны в черный список.

FATF приостановила членство России в организации 24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации на Украине. В качестве причины помимо начала боевых действий были указаны «злонамеренная киберактивность», исходящая из России, а также торговля со странами, в отношении которых действуют санкции ООН.

Лусине Баласян