Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FATF решила не включать Россию в черный и серый списки

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила не рассматривать вопрос о включении России в черный и серый списки. Решение принято по итогам пленарного заседания группы 21–23 июня.

В штрафные списки FATF вносятся страны, нарушающие международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Внесение в черный список предполагает усиленную проверку операций с внесенными в них странами.

«Приостановка членства Российской Федерации остается в силе»,— говорится в сообщении FATF. В группе отметили, что действия России на Украине «продолжают противоречить принципам FATF по продвижению безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы».

Росфинмониторинг прокомментировал решение FATF о сохранении приостановки членства России: «Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом».

14 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Россия обратилась к 12 странам с просьбой не включать ее в черный список FATF. По данным агентства, в обращении, направленном в том числе Саудовской Аравии, Мексике, Турции, ОАЭ, говорилось о последствиях этого решения для инвестиций и сотрудничества в оборонных и энергетических проектах. Bloomberg также писал о возможной изоляции российской экономики в случае внесения страны в черный список.

FATF приостановила членство России в организации 24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации на Украине. В качестве причины помимо начала боевых действий были указаны «злонамеренная киберактивность», исходящая из России, а также торговля со странами, в отношении которых действуют санкции ООН.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...