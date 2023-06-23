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Коммерсантъ FM
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МВД направило на экспертизу высказывания директора Пушкинского музея о Сталине

По обращению депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева МВД по Москве направило на психолого-лингвистическую экспертизу высказывания директора Музея им. Пушкина Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине.

23 марта в интервью RTVI она заявила, что Сталин «сдох», и сравнила его с Микки Маусом. Госпожа Лихачева также поведала, что в ее кабинете было три изображения Сталина, одно из которых было нанесено на кусок мыла, который в итоге «смылили».

Ответ господину Матвееву от МВД датируется 14 июня. Главным управлением МВД по Москве рассмотрено ваше обращение о проверке высказываний директора Музея им. Пушкина Елизаветы Лихачевой в отношении Иосифа Сталина, говорится в нем.

Указанные в обращении материалы 7 июня направлены в государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский Исследовательский Центр» для проведения психолого-лингвистического исследования. По предварительной информации, исследование будет завершено в четвертом квартале 2023 года. Правовая оценка действиям госпожи Лихачевой будет дана после завершения исследования, сообщили в МВД по Москве.

Мария Федотова

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