Адвокат заочно осталась на свободе

Суд в Тюмени отказался рассматривать ходатайство следствия о заочном аресте адвоката Елены Шиховой, обвиняемой в разглашении данных предварительного расследования. Решение принято на основании того, что женщина объявлена лишь в федеральный розыск, а не в международный. Ранее адвокат представляла интересы Виталия Бережного, приговоренного к пожизненному заключению за изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Елена Шихова заявляла, что в период судебного разбирательства на нее оказывалось давление со стороны силовиков, из-за чего она покинула Россию. После этого в Telegram-канале, который, по неподтвержденным данным СМИ, вела адвокат, стали публиковать материалы дела Виталия Бережного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Елена Шихова

Фото: @elena.dubrovskaya.79 Адвокат Елена Шихова

Фото: @elena.dubrovskaya.79

Ходатайство следствия о заочном аресте Елены Шиховой Центральный районный суд Тюмени рассмотрел 23 июня. В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что женщину обвиняют по ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным о недопустимости их разглашения). Самое жесткое наказание по данной статье — до двух лет исправительных работ или до трех месяцев ареста.

В постановлении суда (есть в распоряжении «Ъ-Урал») указано, что в заседании принимали участие следователь первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР, помощник прокурора Центрального АО Тюмени и адвокат Татьяна Чусовитина. Следователь просил заочно избрать Елене Шиховой меру пресечения, поскольку она находится в федеральном розыске.

Судья, выслушав мнения участников заседания, отказался рассматривать ходатайство. Свое решение он объяснил тем, что обвиняемая объявлена лишь в федеральный розыск, а для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие Елены Шиховой она должна находиться в международном розыске.

Вину и причастность к преступлению Елена Шихова не признает.

«Я уверена, что следователь знает основания для "заочного" заключения под стражу. Еще я уверена, что он мог бы все сделать по закону. Ведь никто от него именно не скрывался. И он мог бы выяснить все обстоятельства. Ключевое слово "мог бы". Что в итоге имеем? Адвокат, который не вписался в планы СКР, судья, которому хватило смелости отказать в удовлетворении незаконного и необоснованного ходатайства»,— заявила Елена Шихова.

Комментарий обвиняемой «Ъ» передал ее адвокат Александр Почуев.

По словам самого защитника, мера пресечения в виде заключения под стражу при ст. 310 УК РФ не может быть применена. А ходатайство силовиков адвокаты расценивают как месть за позицию Елены Шиховой по делу Виталия Бережного. Александр Почуев добавил, что в связи с «давлением силовиков» он направит обращение в Федеральную палату адвокатов РФ.

«Ъ» направил официальный запрос в СУ СКР по Тюменской области с просьбой прокомментировать, в чем обвиняют Елену Шихову.

В прошлом году Елена Шихова представляла в суде интересы Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки из Тюмени Насти М. Уголовное дело в отношении него было возбуждено летом 2021 года. Дело рассматривалось с участием суда присяжных заседателей в Тюменском областном суде. Однако в июле 2022 года первая коллегия присяжных была распущена из-за того, что в СМИ, социальных сетях и мессенджерах появилась информация о якобы состоявшемся вердикте присяжных, который в судебном заседании оглашен не был.

После этого Елена Шихова покинула Россию и сейчас, по данным СМИ, находится в Канаде. Порталу 72.ru она объяснила свое решение тем, что ей поступали угрозы от силовиков из-за защиты Виталия Бережного. По словам Елены Шиховой, силовики в том числе угрожали привлечь ее к уголовной ответственности «по вымышленным обвинениям». Впоследствии был создан Telegram-канал, в котором начали публиковаться материалы дела Бережного, в том числе фото убитой девочки. По неподтвержденной информации СМИ, автором канала была Елена Шихова.

СУ СКР по Тюменской области в декабре 2022 года сообщило о возбуждении уголовного дела по фактам публикаций в СМИ материалов предварительного следствия одного из дел (ст. 310 УК РФ). Предположительно, речь шла о материалах уголовного дела Виталия Бережного, однако официально силовики эту информацию не подтверждали.

Приговор Виталию Бережному в мае 2023 года огласил Московский городской суд. На основании обвинительного вердикта новой коллегии присяжных заседателей он был приговорен к пожизненному заключению. Мужчина обвинялся в похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (ч. 2 ст. 126; ч. 4 ст. 131; ч. 4 ст. 132; ч. 2 ст. 105 УК РФ) /doc/6011654.

Илья Смирнов, Екатеринбург