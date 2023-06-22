МВД объявило в розыск бывшего адвоката Виталия Бережного, осужденного за убийство ребенка

Бывшего адвоката Виталия Бережного, осужденного за убийство восьмилетней девочки из Тюмени, Елену Шихову объявили в розыск. Информация опубликована на сайте МВД. Какую статью уголовного кодекса инкриминируют женщине — не указано.

Напомним, Елена Шихова представляла интересы Виталия Бережного, когда его дело рассматривалось в Тюмени. В июле 2022 года в СМИ, социальных сетях и мессенджерах появилась информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, который не был оглашен на судебном заседании. Из-за этого коллегию расформировали, а дело впоследствии начали рассматривать в Москве.

В прокуратуре сообщили, что ведомство совместно с правоохранительными органами займется поисками виновных в утечке информации о вердикте присяжных. В СКР в декабре 2022 года объявили о возбуждении уголовного дела по фактам публикаций в СМИ материалов предварительного следствия одного из дел (ст. 310 УК РФ). Предположительно, речь шла о материалах уголовного дела Виталия Бережного, однако официально силовики эту информацию не подтверждали.

По данным «РБК.Тюмень», в прошлом году Елена Шихова покинула Россию и сейчас находится в Канаде. Свое решение она объяснила поступавшими в ее адрес угрозами, причиной которых стала защита Виталия Бережного. Издание сообщает, что после ее отъезда в telegram был создан канал, где были опубликованы материалы и фотографии из закрытого уголовного дела об убийстве тюменской девочки. По неподтвержденным данным, его автором была Елена Шихова.

Напомним, приговор Виталию Бережному огласили 26 мая. Мосгорсуд на основании вердикта коллегии присяжных приговорил его к пожизненному заключению. Мужчина обвинялся в похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (ч.2 ст.126, ч.4 ст.131, ч.4 ст.132, ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, 30 июня 2021 года мужчина встретил девочку в подъезде жилого дома на ул. Судостроителей. Обманом он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру, где и совершил убийство. Тело девочки Бережной, как считает следствие, герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года спрятал коробку с телом на берегу озера Оброчное. Погибшую нашли 19 августа. 25 августа сотрудники полиции задержали Виталия Бережного. Силовики сообщали, что на допросе он признался, что, в день исчезновения ребенка находился в алкогольном и наркотическом опьянении.

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