В Тюмени возбудили уголовное дело из-за публикации в соцсетях материалов следствия

Следственное управление СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам публикаций в СМИ материалов предварительного следствия (ст. 310 УК РФ). Предположительно, речь идет о материалах уголовного дела Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти М. из Тюмени. В ноябре в соцсетях и СМИ были опубликован ряд документов из дела, среди которых фотографии вещдоков и трупа девочки.

По версии следствия, с 7 ноября и по настоящее время неустановленными лицами из числа участников судебного процесса в одной из соцсетей были размещены сканированные копии протоколов следственных и процессуальных действий, заключений экспертиз, а также иных материалов, связанных с расследованием уголовного дела по факту совершения особо тяжкого преступления против личности.

Настя М. пропала 30 июня 2021 года. 19 августа ее тело обнаружили в коробке на берегу одного озера Оброчное, в 2,5 км от ее дома. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в преступлении Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был арестован. Позднее он заявил, что оговорил себя под пытками. Сейчас он обвиняется по п. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Ранее он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о несостыковках в своем деле.

Его дело уже начинал рассматривать Тюменский облсуд с участием коллегии присяжных заседателей, однако она была распущена из-за нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. В середине сентября судья Тюменского облсуда Наталья Жукова, рассматривавшая дело Виталия Бережного, заявила о самоотводе. А дело попросили перенести для рассмотрения в другой регион из-за давления на общественность со стороны защиты подсудимого. В результате дело будет рассмотрено Мосгорсудом.

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