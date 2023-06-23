570 млн рублей выплатили пострадавшим из-за обстрелов предприятиям в Белгородской области

С начала спецоперации предприятиям Белгородской области, пострадавшим от обстрелов, выплатили 570 млн руб. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Гладский на брифинге для СМИ 23 июня.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего у облправительства в резерве было порядка 703 млн руб. для поддержки бизнеса, большая часть из них уже потрачена, сообщил господин Гладский. Из этой суммы 99% составляют федеральные дотации, 1% — средства регионального бюджета.
Вице-губернатор напомнил, что для предприятий на приграничных территориях предусмотрены четыре меры поддержки:
- Кредитные каникулы, для получения которых нужно предоставить в министерство экономического развития и промышленности области акт об ущербе, составленный муниципалитетом, и постановление о возбуждении Следственным комитетом России уголовного дела;
- Отсрочка по уплате налогов, за исключением НДС и НДФЛ;
Как пояснила руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Наталия Попова, отсрочка дается на год с возможностью последующей равномерной уплаты в размере 1/12. Для получения отсрочки необходимо соблюдение одного из двух условий: пострадавшее от обстрелов имущество или снижение дохода более, чем на 30%. Подтверждающие документы нужно подать в муниципалитет, который затем передаст информацию в ФНС.
- Кредит на сумму до трех млн руб. на три года под 1% годовых. Для его получения можно подать заявку в муниципалитет или центр «Мой бизнес», набор документов тот же, что и при заявке на предоставление кредитных каникул;
- Выплата страховой компенсации в пределах 100 млн руб. в зависимости от суммы ущерба. Размер компенсации определяет страховая организация и проверяет региональное министерство экономического развития и промышленности.