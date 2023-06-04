Суд в Москве заключил под стражу белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого

Под стражу заключены белгородские предприниматели Владимир Тебекин и Геннадий Бобрицкий. Согласно официальному порталу судов общей юрисдикции Москвы, решение об избрании им такой меры пресечения 3 июня принял Мещанский районный суд.

В материалах суда сказано, что господам Тебекину и Бобрицкому вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

О задержании предпринимателей стало известно в минувшую пятницу, 2 июня. По информации источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, это произошло в рамках расследования серии экономических преступлений. В задержании участвовали сотрудники управления ФСБ по Белгородской области и их московские коллеги. Официальной информации об этом не было.

Владимир Тебекин и Геннадий Бобрицкий являются влиятельными предпринимателями. Господин Тебекин возглавляет белгородскую спортивную общественную организацию «Федерация бокса» и является президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Геннадий Бобрицкий руководил крупным агрохолдингом «Приосколье», но в феврале этого года покинул пост гендиректора головного юрлица — ООО «УК “Приосколье”».

Сергей Толмачев