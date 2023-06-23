Евросоюз ввел санкции против командующего войсками ЦВО Андрея Мордвичева

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО, штаб-квартира в Екатеринбурге) генерал-лейтенант Андрей Мордвичев попал под санкции Евросоюза. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС. В решении о введении санкций указано, что под его командование войска ЦВО принимают участие в боевых действиях на Украине.

Также ограничения введены в отношении бывшего командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, покинувшего должность в начале 2023 года. В решении Евросоюза указано, что сейчас он является главнокомандующим российскими сухопутными войсками.

Всего под ограничения Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций попали 71 физлицо и 33 юрлица. Среди них главы нескольких российских регионов и военные корреспонденты. Россия в ответ расширила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ.

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