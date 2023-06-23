Завод Свердлова попал в 11-й пакет санкций Евросоюза

Под ограничения Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций попал оборонный завод Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область, входит в «Ростех»). Если у предприятия есть активы в странах ЕС, их заморозят. Документ опубликован в официальном журнале ЕС и вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего под санкции ЕС попали 71 физлицо, включая глав нескольких российских регионов и военных корреспондентов, а также 33 юрлица.

Также санкционный пакет включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в ЕС и ряд других мер.

Что происходит после ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».