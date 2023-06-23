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Коммерсантъ FM
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Песков: отношения России и Африки не направлены против других стран

Россия развивает конструктивные отношения с государствами Африки, которые не направлены против третьих стран. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинившего Россию в дестабилизации Африки за счет военных формирований.

«Нет, Россия развивает свои добрые отношения, конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, на взаимном учете озабоченностей и проблем друг друга, со всеми странами Африки. Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран»,— сказал Дмитрий Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не хотела бы, чтобы ее отношения с африканскими странами становились поводом для озабоченности «кого бы то ни было».

Ранее сегодня, 23 июня, президент Франции в интервью телеканалу France 24 заявил, что Россия использует частные военные формирования, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Африки. Эммануэль Макрон считает, что Россия «по собственному выбору» начала играть роль, которая не идет на пользу мировому сообществу.

Милена Костерева

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