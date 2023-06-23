Девелоперов настраивают на иски

Российских застройщиков могут ждать массовые иски за задержку сдачи объектов — по планам властей, 1 июля должен истечь мораторий на такие разбирательства, введенный в качестве антикризисной меры. В марте 2023 года замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин говорил, что летом дольщики вновь смогут требовать неустойку с девелопера за затягивание сроков ввода жилья. Однако, как он сообщил “Ъ FM”, окончательного решения еще нет. Тем не менее неформально оно принято, уверяют источники в строительной отрасли. В каком положении окажутся застройщики в июле? И как все это повлияет на рынок? Разбирался Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Практически каждый второй застройщик задерживает сдачу объекта хотя бы на один квартал, говорят аналитики на рынке недвижимости. Пару десятилетий назад ситуация была хуже, но мало какой дольщик тогда обращал внимание на сроки, главное — что жилье вообще достроили.

Сейчас рынок более цивилизованный, а потому, вполне вероятно, в начале июля девелоперов ждет лавина исковых заявлений. Ведущий “Ъ FM” Марат Кашин, например, с нетерпением ждет отмены моратория:

«Я купил апартаменты в строящемся доме в составе большого комплекса. Взял для этого ипотеку и еще в конце прошлого года ждал выдачи ключей. Однако объект до сих пор не сдан, и я стал интересоваться, можно ли претендовать на неустойку. Выяснилось, что можно. В чатах жильцов эта тема активно обсуждается. Так что можно будет получить какие-то деньги и купить на них, например, мебель в квартиру».

По словам других собеседников “Ъ FM”, дольщикам в последние годы удавалось отсудить у застройщика 300 тыс. руб. и даже 700 тыс. руб. На размер компенсации влияет множество факторов, подчеркнула управляющий партнер сервиса Dombook, основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова:

«Все зависит от стоимости квартиры. Суд в большинстве случаев может присуждать и 50 тыс., и 100 тыс. руб. Были решения и о 500 тыс. руб. в зависимости от срока просрочки и оценки самого объекта.

В России на конец мая, например, в реестре насчитывается 1067 проблемных домов, и они включены в особый список.

Вместе с тем это 11% от общего числа возводящихся на данный момент объектов, а если посчитать в метрах, то 7% от общей площади строящегося жилья в России, примерно 6,7 млн кв. м».

В течение последнего года дольщики могли обращаться в суд за защитой своих прав, но не всем повезло получить исполнительные листы. По сути, документ должен прийти только после окончания моратория.

Но, например, москвичке Лилии повезло, у нее на руках оказалось и вожделенное решение суда, и относительно скоро деньги от застройщика:

«Адвокат сразу настроил меня, что ждать исполнительного листа придется долго, не два-три месяца. Так в итоге и вышло. В ноябре я выиграла суд, а документы в итоге получила в конце весны. Ближе к июню мне уже перечислили все деньги».

Многие застройщики действительно старались удовлетворять претензии во время действия моратория, подтверждает адвокат Эльдар Калабеков. По его словам, добросовестным девелоперами вряд ли стоит опасаться масштабной исковой кампании, но раскошелиться придется:

«Не думаю, что накопились какие-то баснословные суммы. Может быть, у каких-то отдельно взятых компаний такое возможно, но, так или иначе, практически все оплачивали свои долги хотя бы частично.

В совокупности у крупных застройщиков речь идет о миллиардах рублей. Поскольку в наше время взыскание стоимости недостатков чистовой отделки квартиры, приобретенной по ДДУ, стало, можно сказать, мейнстримом, и об этом знает каждый, количество исков за последние два-три года резко возросло».

Временный запрет на взыскание неустойки с застройщика — не единственная мера поддержки рынка от властей. Даже льготная ипотека, по признанию президента Владимира Путина, была направлена, в первую очередь, на помощь отрасли. Так что, по мнению собеседников “Ъ FM”, нельзя исключать, что мораторий ближе к 1 июля снова продлят.

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Яна Загоровская, Александр Рассохин