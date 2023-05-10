В новостройки заселяют льготы

Из-за снижения спроса на жилые новостройки девелоперы Москвы просят освободить их на три года от налога на нераспроданные к моменту завершения строительства квартиры и нежилые помещения в домах с высоким уровнем энергоэффективности. Такая льгота уже предусмотрена на федеральном уровне, но в Москве она не применяется. Впрочем, девелоперы, получив налоговые послабления, смогут не спешить с продажей квартир, сохраняя цены на высоком уровне.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы (КИМ; объединяет застройщиков города) Владислава Преображенского руководителю департамента градостроительной политики столичного правительства Сергею Левкину от 28 апреля с просьбой освободить столичных застройщиков от налога на имущество организаций при строительстве многоквартирных домов высокой энергоэффективности класса А, В++, В+ и В на три года после ввода в эксплуатацию дома. Эта мера предусмотрена на федеральном уровне, но каждый регион сам решает, предоставлять ли такую льготу компаниям. Сейчас от этих платежей на три года освобождены только девелоперы в Республике Алтай, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском округе, говорит заместитель гендиректора MR Group Андрей Кирсанов. В Москве эта льгота не применяется. В департаменте градостроительной политики правительства Москвы на запрос “Ъ” не ответили.

Размер налога на имущество в каждом регионе разный, но не должен превышать 2,2% от кадастровой стоимости объекта. В Москве он установлен на уровне 1,9%. Застройщики жилья уплачивают этот налог на квартиры, парковочные и кладовые места, которые к моменту ввода в эксплуатацию не были проданы, поясняет юрист Asterisk Вячеслав Климов.

По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», сейчас в Москве 611 из 716 строящихся жилых домов имеют высокий класс энергоэффективности. Подобные дома пользуются спросом: они позволяют жителям экономить 60–70% при оплате коммунальных услуг, отмечет CEO DRHouse EcoSystem Владимир Митин. По словам гендиректора управляющей компании «МД Сервис» (ГК «Мангазея») Ирины Извековой, здания класса A потребляют вдвое меньше энергии и тепла, чем здания класса С.

Застройщики столицы стоят перед выбором — продолжать работу, направленную на повышение энергоэффективности жилых новостроек, или отказаться от этого из-за отсутствия стимулирующих мер, говорится в письме КИМ. Проектирование жилья с высокой степенью энергоэффективности требует проведения дополнительных расчетов и разработки решений для инженерных систем, соглашается операционный директор DBC Consultants Андрей Гулак. Расходы на проектирование в общей смете строительства составляют всего 2–5% и «вряд ли эти издержки можно считать существенными», возражает член генсовета «Деловой России» Олег Малахов.

Спрос на жилье в новостройках снижается. Так, по данным столичного Росреестра, в январе—марте 2023 года объем сделок на первичном рынке жилья в городе сократился на 22,5% год к году, до 20,5 тыс. Возможное прекращение льготной ипотеки в 2024 году и продолжающийся рост себестоимости строительства приведет к снижению маржинальности проектов, что «уже сейчас заставляет думать об экономии», говорит Андрей Кирсанов. Если столичных застройщиков освободят от уплаты налога на имущество, то даже имея всего 500 квартир в собственности, они смогут экономить по 150 млн руб. в год, подсчитал Вячеслав Климов.

Но у такой льготы для девелоперов могут быть минусы для потенциальных покупателей жилья: избыток предложения перестанет провоцировать снижение цены. В 2016 году, когда в Подмосковье с застройщиков стали взимать налог на нераспроданные к моменту завершения строительства квартиры, власти региона заявляли, что это простимулирует застройщиков продавать жилье быстрее и, следовательно, дешевле.

Дарья Андрианова