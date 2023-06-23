Белгородскую область обстреляли 100 раз за последние сутки

По российским данным на утро пятницы, 23 июня, ВСУ за последние сутки выпустили по приграничным районам Белгородской области порядка 100 боеприпасов. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым.

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Активнее всего ВСУ за последние сутки атаковали Волоконовский район. По его территории за сутки было выпущено 48 единиц «различных боеприпасов». В частности, из них 22 «прилета» пришлись на окраину села Тишанка, 14 — на окрестности хутора Старый. Еще один «прилет» был зафиксирован на окраине села Коновалово. По результатам этих инцидентов о пострадавших и разрешениях гражданских объектов не сообщается.

Еще десять снарядов выпустили по поселку Красный Пахарь. Там пострадали три частных дома, также были повреждены газопровод и линия электропередач, которые на сегодняшний день уже восстановлены

В Грайворонском городском округе ВСУ 11 раз обстреляли из миномета село Сподарюшино и четыре раза — село Дроновка. Пострадавших и разрушений в округе нет.

Также в Дроновке с дрона было сброшено взрывное устройство

В Белгородском районе, по данным губернатора, по селу Щетиновка выпустили девять артиллерийских снарядов, а по Журавлевке — еще четыре. «Никто не пострадал, разрушений нет»,— сообщил господин Гладкова.

В Шебекинском городском округе ВСУ восемь раз обстреляли из артиллерии село Белянка, пять раз из миномета — село Новая Таволжкнка и еще три раза — село Середа. Наконец, по селу Цаповка Борисовского района пришлось шесть прилетов из миномета. Пострадавших и разрушений в результате этих инцидентов не было.

Сергей Калашников

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