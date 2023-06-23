Компания Infiniti обновила фирменный логотип, который стал четвертым вариантом логотипа в истории бренда.

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Фото: Infiniti Infiniti

Фото: Infiniti

Эмблема сохранила узнаваемое начертание, олицетворяющее уходящую за горизонт дорогу. В новом варианте диагональные линии не соединяются друг с другом, а имеют небольшое расстояние. Кроме того, изменилось начертание названия Infiniti.

Вместе с обновленным логотипом японский автопроизводитель анонсировал смену фирменного стиля для автосалонов, а также о создании особого аромата и звукового сопровождения, призванных вызывать у клиентов ассоциации с Японией.

Внедрение нового оформления шоу-румов Infiniti начнется с июня, а о сроках появления обновленного логотипа на автомобилях марки пока не сообщается.

Максим Вершинин

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