Компания Infiniti обновила фирменный логотип, который стал четвертым вариантом логотипа в истории бренда.
Infiniti
Фото: Infiniti
Эмблема сохранила узнаваемое начертание, олицетворяющее уходящую за горизонт дорогу. В новом варианте диагональные линии не соединяются друг с другом, а имеют небольшое расстояние. Кроме того, изменилось начертание названия Infiniti.
Вместе с обновленным логотипом японский автопроизводитель анонсировал смену фирменного стиля для автосалонов, а также о создании особого аромата и звукового сопровождения, призванных вызывать у клиентов ассоциации с Японией.
Внедрение нового оформления шоу-румов Infiniti начнется с июня, а о сроках появления обновленного логотипа на автомобилях марки пока не сообщается.
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