Карена Хачанова затормозил крестец

11-я ракетка мира Карен Хачанов, полуфиналист прошлогоднего US Open и Australian Open этого года, а также четвертьфиналист недавнего Roland Garros, объявил о том, что вынужден пропустить Wimbledon. Причиной этого стал стрессовый перелом нижнего отдела позвоночника. Более того, по мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, теннисист не сумеет выступить и на US Open. Если этот прогноз оправдается, то Хачанов потеряет шансы побороться за место в первой восьмерке и путевку на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Карен Хачанов

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ Российский теннисист Карен Хачанов

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

О вынужденном решении пропустить Wimbledon, который в этом году пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля, Карен Хачанов объявил в своем аккаунте в одной из социальных сетей. «Из-за досадной травмы, полученной на Roland Garros (стрессовый перелом и частичный перелом кости S1 крестца), я не могу принять участие в Wimbledon второй год подряд. Решение о снятии с соревнований далось мне нелегко, и я до последнего надеялся, что за эти несколько недель смогу восстановиться, но моя медицинская команда заверила меня, что в моем случае это невозможно»,— написал Хачанов, который в прошлом году не выступал на Wimbledon, поскольку тогда российские теннисисты на этот турнир допущены не были.

О проблемах медицинского характера, не уточняя их специфику, Карен Хачанов упомянул в разговоре с корреспондентом “Ъ” две недели назад в Париже после поражения в четвертьфинале Roland Garros от Новака Джоковича. При этом тогда теннисист отметил, что речь идет о той же самой травме, из-за которой он около месяца не выступал после Открытого чемпионата Австралии.

Теперь же, по информации президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, пауза в турнирном календаре Карена Хачанова может оказаться более продолжительной.

«Очень обидная травма, потому что Карен набрал ход, мог хорошо выступить на Wimbledon. Такая же была у Андрея Рублева, когда он пропустил три месяца. Так что Открытый чемпионат США Хачанов тоже пропустит, к сожалению»,— цитирует ТАСС господина Тарпищева, который в данном случае имеет в виду стрессовый перелом нижнего отдела позвоночника, вынудивший Рублева в 2018 году взять паузу с середины апреля по середину июля.

Если прогноз Шамиля Тарпищева оправдается, то Карену Хачанову, который на трех последних турнирах Большого шлема показал лучшие результаты из российских теннисистов (полуфиналы на US Open и Australian Open, четвертьфинал Roland Garros) и на одну неделю, с 12 по 18 июня, вернулся в первую десятку, куда впервые попал в 2019 году, не удастся побороться за место в топ-8 по итогам сезона и путевку на итоговый турнир в Турине. На данный момент у Карена Хачанова 3035 очков. Из них 1900 баллов он набрал в этом году, еще 190 — в июле и августе прошлого года, 720 — на US Open и 225 — в октябре и ноябре. Потеря летних очков для россиянина не критична. Но для того чтобы претендовать на попадание на туринский Nitto ATP Finals, к концу сезона надо иметь хотя бы 3500 баллов, а без выступления на Открытом чемпионате США решить такую задачу Хачанову практически нереально, поскольку из крупных состязаний АТР осенью проходит лишь парижский турнир категории Masters 1000.

Тем временем Даниил Медведев, который, несмотря на пятничное поражение в двух партиях от испанца Роберто Баутисты в четвертьфинале турнира Terra Wortmann Open категории 500 в немецком Галле, набрал в этом году уже 4400 очков и уступает по этому показателю лишь сербу Новаку Джоковичу, имеющему 4745 баллов, де-факто уже попал в Турин. Имеет прекрасные шансы остаться по итогам года минимум в первой восьмерке и Андрей Рублев, вышедший в Галле в полуфинал благодаря победе в трех сетах над голландцем Таллоном Грикспором и набравший в нынешнем сезоне 2485 очков.

Евгений Федяков