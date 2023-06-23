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Коммерсантъ FM
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Карена Хачанова затормозил крестец

Он вынужден пропустить Wimbledon из-за травмы

11-я ракетка мира Карен Хачанов, полуфиналист прошлогоднего US Open и Australian Open этого года, а также четвертьфиналист недавнего Roland Garros, объявил о том, что вынужден пропустить Wimbledon. Причиной этого стал стрессовый перелом нижнего отдела позвоночника. Более того, по мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, теннисист не сумеет выступить и на US Open. Если этот прогноз оправдается, то Хачанов потеряет шансы побороться за место в первой восьмерке и путевку на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Российский теннисист Карен Хачанов

Российский теннисист Карен Хачанов

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Российский теннисист Карен Хачанов

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

О вынужденном решении пропустить Wimbledon, который в этом году пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля, Карен Хачанов объявил в своем аккаунте в одной из социальных сетей. «Из-за досадной травмы, полученной на Roland Garros (стрессовый перелом и частичный перелом кости S1 крестца), я не могу принять участие в Wimbledon второй год подряд. Решение о снятии с соревнований далось мне нелегко, и я до последнего надеялся, что за эти несколько недель смогу восстановиться, но моя медицинская команда заверила меня, что в моем случае это невозможно»,— написал Хачанов, который в прошлом году не выступал на Wimbledon, поскольку тогда российские теннисисты на этот турнир допущены не были.

О проблемах медицинского характера, не уточняя их специфику, Карен Хачанов упомянул в разговоре с корреспондентом “Ъ” две недели назад в Париже после поражения в четвертьфинале Roland Garros от Новака Джоковича. При этом тогда теннисист отметил, что речь идет о той же самой травме, из-за которой он около месяца не выступал после Открытого чемпионата Австралии.

Теперь же, по информации президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, пауза в турнирном календаре Карена Хачанова может оказаться более продолжительной.

«Очень обидная травма, потому что Карен набрал ход, мог хорошо выступить на Wimbledon. Такая же была у Андрея Рублева, когда он пропустил три месяца. Так что Открытый чемпионат США Хачанов тоже пропустит, к сожалению»,— цитирует ТАСС господина Тарпищева, который в данном случае имеет в виду стрессовый перелом нижнего отдела позвоночника, вынудивший Рублева в 2018 году взять паузу с середины апреля по середину июля.

Если прогноз Шамиля Тарпищева оправдается, то Карену Хачанову, который на трех последних турнирах Большого шлема показал лучшие результаты из российских теннисистов (полуфиналы на US Open и Australian Open, четвертьфинал Roland Garros) и на одну неделю, с 12 по 18 июня, вернулся в первую десятку, куда впервые попал в 2019 году, не удастся побороться за место в топ-8 по итогам сезона и путевку на итоговый турнир в Турине. На данный момент у Карена Хачанова 3035 очков. Из них 1900 баллов он набрал в этом году, еще 190 — в июле и августе прошлого года, 720 — на US Open и 225 — в октябре и ноябре. Потеря летних очков для россиянина не критична. Но для того чтобы претендовать на попадание на туринский Nitto ATP Finals, к концу сезона надо иметь хотя бы 3500 баллов, а без выступления на Открытом чемпионате США решить такую задачу Хачанову практически нереально, поскольку из крупных состязаний АТР осенью проходит лишь парижский турнир категории Masters 1000.

В десятку лучших теннисистов мира впервые вошли трое россиян

Тем временем Даниил Медведев, который, несмотря на пятничное поражение в двух партиях от испанца Роберто Баутисты в четвертьфинале турнира Terra Wortmann Open категории 500 в немецком Галле, набрал в этом году уже 4400 очков и уступает по этому показателю лишь сербу Новаку Джоковичу, имеющему 4745 баллов, де-факто уже попал в Турин. Имеет прекрасные шансы остаться по итогам года минимум в первой восьмерке и Андрей Рублев, вышедший в Галле в полуфинал благодаря победе в трех сетах над голландцем Таллоном Грикспором и набравший в нынешнем сезоне 2485 очков.

Евгений Федяков

  • Газета «Коммерсантъ» №112 от 24.06.2023, стр. 4

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