Ростовский облсуд отправил экс-налоговика Владимира Шелепова в колонию на восемь лет за взятку

Ростовский областной суд повторно рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему и. о. руководителя управления ФНС по Ростовской области Владимиру Шелепову. В мае 2022 года он был признан Ленинским райсудом Ростова виновным в мошенничестве и получении взятки и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Облсуд снизил срок наказания экс-налоговику до восьми лет.

По версии следствия, в 2018 году Владимир Шелепов, работавший тогда в ФНС по Ростовской области, получил 93 млн руб. от предпринимателей Владимира Полякова и Евгения Аврамова, которые занимались продажей зерна через группу компаний «Север». Деньги были переданы за непривлечение фирмы к налоговой ответственности. В итоге государство недополучило около 4 млрд руб.

После вынесения приговора Ленинским райсудом адвокаты налоговика обжаловали решение в Ростовском областном суде. Защита просила апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор или направить дело на новое рассмотрение.

В сентябре 2022 года облсуд пришел к выводу, что первая инстанция учла лишь формально обстоятельства, смягчающие наказание Шелепову, и снизила ему срок наказания с 11 до семи лет колонии.

Тогда уже с протестом выступили прокуроры. «Назначенное судом апелляционной инстанции наказание является чрезмерно мягким, не учитывает повышенную степень общественной опасности совершенного преступления коррупционной направленности», — заявил прокурор в кассационном представлении.

Четвертый кассационный суд весной этого года удовлетворил требование прокуратуры и отменил решение облсуда о снижении срока до семи лет. Дело вернулось в облсуд на новое апелляционное рассмотрение в ином составе суда, который добавил Владимиру Шелепову один год отсидки.

Кристина Федичкина