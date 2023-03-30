«Северную» надбавку оценят заново

Кассационный суд отменил решение о сокращении срока наказания бывшему и. о. руководителя управления ФНС по Ростовской области и экс-начальнику УФНС по Нижегородской области Владимиру Шелепову. В прошлом году он был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение 93 млн руб. от предпринимателей, занимающихся продажей зерна. По версии следствия, за эту сумму Шелепов помог им уклониться от уплаты 4 млрд руб. налогов. Защита осужденного обжаловала приговор, и апелляционная инстанция сократила срок наказания до семи лет лишения свободы. Однако прокуратура в кассационном порядке добилась отмены решения о смягчении приговора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Владимира Шелепова настаивает на оправдательном приговоре

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Защита Владимира Шелепова настаивает на оправдательном приговоре

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ростовский областной суд заново рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему и. о. руководителя управления ФНС по Ростовской области и экс-начальнику УФНС по Нижегородской области Владимиру Шелепову. Предыдущее решение облсуда отменено Четвертым кассационным судом общей юрисдикции.

Уголовное дело в отношении Владимира Шелепова было возбуждено 15 марта 2018 года. По версии следствия, Шелепов, работавший тогда в ФНС по Ростовской области, получил 93 млн руб. от предпринимателей Владимира Полякова и Евгения Аврамова, которые занимались продажей зерна через группу компаний «Север». Как сообщал «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах, следователи считают, что деньги были переданы за непривлечение фирмы к налоговой ответственности.

«Благодаря действиям Шелепова предпринимателям удалось уклониться от уплаты налогов на 4 млрд руб.», — утверждал источник.

В мае 2022 года Ленинский районный суд Ростова признал Владимира Шелепова виновным в мошенничестве и получении взятки (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). От наказания за мошенничество бывший руководитель управления ФНС был освобожден из-за истечения сроков давности уголовного преследования. За взятку Шелепов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

Сторона защиты обжаловала приговор в Ростовском областном суде. В апелляционных жалобах адвокаты Шелепова назвали приговор незаконным и просили вынести оправдательный приговор либо направить дело на новое рассмотрение.

Ростовский областной суд пришел к выводу, что первая инстанция учла лишь формально обстоятельства, смягчающие наказание Шелепову, — отсутствие у него судимости, положительные характеристики, а также состояние здоровья и наличие малолетних детей. «Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание осужденного Шелепова, давала суду первой инстанции все основания для назначения ему наказания ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 6 ст. 290 УК РФ», — указано в апелляционном определении.

В итоге облсуд смягчил срок наказания Шелепову с 11 до 7 лет колонии.

С этим решением не согласилась сторона обвинения.

В кассационном представлении прокурор заявил, что суд апелляционной инстанции немотивированно пришел к выводу о формальном учете данных, характеризирующих личность осужденного, и о необходимости смягчения наказания.

«Назначенное судом апелляционной инстанции наказание является чрезмерно мягким, не учитывает повышенную степень общественной опасности совершенного преступления коррупционной направленности», — заявил прокурор.

Защита в кассационной жалобе продолжила настаивать, что вина Шелепова не была доказана, а приговор незаконный и должен быть отменен с вынесением нового, оправдательного.

Рассмотрев доводы сторон, Четвертый кассационный суд удовлетворил представление прокурора и отменил решение облсуда. «Изменяя приговор суда первой инстанции, суд не мотивировал, какие обстоятельства были неправильно оценены либо неверно отражены судом в приговоре и какие именно нарушения закона послужили основанием для изменения судебного акта», — говорится в решении кассации.

Апелляционное определение Ростовского областного суда отменено с передачей уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение в ином составе суда.

Кристина Федичкина