«Титан» разделил судьбу «Титаника»

Экипаж пропавшего в Атлантике батискафа официально признан погибшим. Пять человек в воскресенье, 18 июня, отправились в экспедицию к месту крушения «Титаника», но менее чем через два часа они перестали выходить на связь. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки субмарины «Титан» на дне океана. Эксперты пришли к выводу, что аппарат раздавило высокое давление. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В четверг, 22 июня, единственные, кто не терял веру в спасение пассажиров пропавшего батискафа «Титан», — это члены их семей. Специалисты же говорили, что найти подводных туристов будет настоящим чудом, потому что днем 22-го у них уже должен был закончиться кислород, рассчитанный на 96 часов.

Оставалась надежда, что они каким-то образом сумели сэкономить воздух, но уже к вечеру все изменилось. Береговая охрана нашла на дне, недалеко от самого «Титаника», обломки, которые могли принадлежать только «Титану». И, судя по характеру разрушений, это был направленный внутренний взрыв, сообщил контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер:

«Произошло ли столкновение с "Титаником", или это взрыв? Мы полагаем, что внутри батискафа произошла имплозия, из-за чего образовалось поле обломков, которое мы нашли. Они располагались примерно в 487 м от места крушения самого "Титаника". Информацию подтвердили эксперты, которые хорошо знают эту область».

Это означает, что батискаф буквально расплющило из-за давления под водой. И, вероятно, это произошло еще в воскресенье, когда судно перестало выходить на связь. В противном случае экипаж нашел бы способ связаться с поверхностью, говорят эксперты.

Впрочем, проблема была и в том, что никто не страховал батискаф. И все члены экипажа отправлялись к «Титанику» буквально на свой страх и риск, говорит корреспондент телеканала ABC Жаклин Ли:

«Люди, которые соглашались участвовать в этой экспедиции, понимали, что это самое настоящее приключение. Не было никакой службы спасения, которая за ними бы следила и страховала. И это подтверждает то, что говорили источники еще несколько лет назад, утверждая, что это небезопасная поездка. Кроме того, они заявляли, что материал, из которого сделан "Титан", мог сильно изнашиваться под давлением после каждого погружения. Так что информация от службы спасения, что это была имплозия, отчасти подтверждает это».

Сама конструкция «Титана» действительно вызывала вопросы у многих экспертов. Последние дни в СМИ, например, активно обсуждалось то, что для управления батискафом использовался обычный игровой джойстик за 30$ фирмы Logitech. Из-за этого даже акции производителя 22 июня дешевели.

Однако руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич уверен, что в трагедии виноват вовсе не джойстик. И свои опасения он даже озвучивал погибшему капитану батискафа:

«Поль-Анри Наржеоле — мой старый друг, мы знаем друг друга более 30 лет. Когда этот аппарат начали строить, он мне об этом рассказал. Я спросил его: "Какой там корпус?" Он сказал, что эллипсообразный. Я уточнил — с цилиндрической ли серединой? И получил утвердительный ответ. Тогда я заметил, что на большую глубину все-таки лучше всего в шарике погружаться, потому что это самая прочная конструкция».

Американское профессиональное сообщество океанографов также обращало внимание на то, что компания OceanGate не прислушивалась к мнению экспертов при разработке батискафа.

Но ее гендиректор Стоктон Раш, который также был на борту, заявлял, что регулирование отрасли будет мешать ее развитию. И отчасти с этим согласен и академик Анатолий Сагалевич. Но без дополнительной экспертизы, по его словам, все равно не обойтись:

«Надо ужесточить правила к техническим средствам, которые погружаются на большую глубину.

Ведь сколько спусков было к "Титанику", несколько сотен, и никогда не было никаких аварий. Главное — чтобы туда погружались технические средства, которые сертифицированы международными классификационными обществами».

Теперь, когда история с пропавшим батискафом подошла к концу, спасатели начнут постепенно сворачивать операцию. Однако поиски тел будут продолжаться, хотя все признают, что в кромешной тьме холодной Атлантики отыскать их практически невозможно.

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