С Мариинского театра потребовали 5,2 млн рублей за отказ от мирового соглашения

В Октябрьском районном суде по делу о нарушении Мариинским театром авторских прав на либретто к балету «Тысяча и одна ночь» были представлены новые уточненные исковые требования о взыскании 5,2 млн рублей. В эту сумму входит компенсация за нарушение исключительных авторских прав и моральная компенсация соавтору либретто Наиле Назировой. Истцы уточняют исковые требования уже второй раз. Причиной тому стал отказ Мариинского театра от мирового соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

На заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, где рассматривается дело о нарушении Государственным академическим Мариинским театром авторских прав на либретто к балету «Тысяча и одна ночь», истец потребовал взыскать с театра 5,2 млн рублей за нарушение исключительных авторских прав и 100 тыс. рублей моральной компенсации соавтору либретто Наиле Назировой. Ранее представители истца уже повышали исковые требования с 2 до 2,6 млн рублей. На прошлом заседании суд предложил сторонам заключить мировое соглашение. Представители истца выставили условия, согласно которым учреждение должно выплатить госпоже Назировой 3,08 млн рублей и заключить с ней лицензионный договор, по которому театр будет отчитываться перед либреттистом обо всех постановках балета «Тысяча и одна ночь» и отчислять автору гонорар. Учреждение с этими требованиями не согласилось и отказалось заключать мировое соглашение. После получения отказа истцы увеличили исковые требования вдвое. Судебное разбирательство длится более 8 месяцев.

Спор возник из-за балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», поставленного на Приморской сцене в филиале Мариинского театра во Владивостоке. Так как сама Назирова уже долгое время живет во Франции, ее интересы в суде представляет дочь Ирина Петрова и адвокат Станислав Рывкин. Сторона истца настаивает, что при постановке «Тысячи и одной ночи» на Приморской сцене театр использовал либретто, написанное госпожой Назировой в соавторстве с Максудом и Рустамом Ибрагимбековыми в 1975 году. Соответствующие права были зарегистрированы Азербайджанским отделением Всесоюзного агентства по авторским правам. Согласие на использование либретто Мариинским театром Назирова не давала.

Сторона ответчика на суде представлена художественным руководителем балетной труппы и постановщиком балета «Тысяча и одна ночь» Эльдаром Алиевым и юристом Алексеем Ермаковым. Театр выступает против удовлетворения иска, так как при постановке балета было использовано либретто 1968 года, написанное братьями Ибрагимбековыми без стороннего участия, и права на него зарегистрированы в том же 1968 году. Суд должен установить, какое именно либретто было использовано при постановке, и вынести решение об удовлетворении или отказе по иску.

Дочь Наили Назировой Ирина Петрова считает, что действия театра и постановщика балета Эльдара Алиева выглядят как попытка стереть ее мать из творчества. «Дело выеденного яйца не стоит. Тут все понятно и сшито белыми нитками. Можно предоставлять кучу либретто, но музыка была написана под конкретное либретто 1975 года (где соавтором выступала Наиля Назирова). Мы вынуждены спустя 43 года доказывать, что моя мама поставила этот балет, и если бы не она, балет бы не родился»,— заявила госпожа Петрова «Ъ-СПб».

Главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев считает, что истцам нужны исключительно деньги, а он борется за правду.

«Они хотят получить деньги и прицепиться к этому спектаклю. Более того, в ее (Наили Назировой – «Ъ-СПб») требованиях полный контроль над репертуаром Мариинского театра относительно этого спектакля. То есть Гергиев (худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев – «Ъ-СПб») должен ей на стол положить репертуар, а она его должна одобрить. Если включить ее в состав либреттистов, то она автоматически будет получать деньги столько времени, сколько идет спектакль. Но меня не это беспокоит. Нужен контроль. Но не Назирова его хочет, а вот эта вульгарная женщина (дочь Наили Назировой Ирина – «Ъ-СПб»). А вы думаете это от любви к искусству? Нет! Я сделал этот балет без всяких гонораров. Вот это любовь к искусству»,— указал господин Алиев.

Судебное заседание было перенесено на 30 июня. Предполагается, что на нем начнется рассмотрение дела по существу. При этом стороны продолжают предоставлять суду доказательства собственной правоты.

Екатерина Рязанова

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