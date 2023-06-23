Прокатная десятка

22 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедийная драма Франсуа Озона «Мое преступление» и криминальный триллер Ника Кассаветиса «Он — это пуля». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Дыхание
- Режиссер: Роман Каримов
- В ролях: Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак
- Жанр: драма / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Это коснулось каждого»
- В прокате: с 22 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Вот, скажем, главный герой фильма Виктор (Антон Батырев): когда-то он работал хирургом, но бросил из-за того, что врачам мало платят, и ушел в околомедицинский бизнес — стал продавать больницам импортное оборудование. Большие деньги не очень хорошо сказались на человеческих качествах Виктора и его друга и делового партнера Михаила (Даниил Воробьев): они позволяют себе буянить в самолетах, а Миша — еще и изменять жене (Евгения Храповицкая). Однако когда мать Виктора (Галина Сазонова) попадает в больницу, а герой в результате череды случайностей оказывается заперт там вместе с коллективом и пациентами, друзья быстро мобилизуются и начинают помогать людям.
Помощь эта заключается, например, в раздобывании ПЦР-тестов (в больнице их, разумеется, нет), перекидывании мешков с ними, замаскированных под мусорные, через забор и проведении Виктором, несколько лет не бравшим в руки скальпель, успешных операций, несмотря на протесты главврача-бюрократа (Сергей Лысов), а также в придумывании способов подключать больных к ИВЛ без интубации. Эта вполне рутинная процедура почему-то вызывает у авторов и героев, профессиональных медработников, священный ужас. Ах да, кроме прочего Михаил, пометавшись между законной супругой и любовницей (Вера Шпак), переосмысливает свое поведение и возвращается в лоно семьи».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «На несвежем дыхании».
Мое преступление
- Режиссер: Франсуа Озон
- В ролях: Надя Терешкевич, Ребекка Мардер, Изабель Юппер, Фабрис Лукини, Дэни Бун, Андре Дюссолье
- Жанр: комедия, драма, криминал, детектив / Франция / 102 мин.
- В прокате: с 22 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «На второстепенных и предельно характерных ролях выступают Изабель Юппер и Андре Дюссолье, Дани Бун и Фабрис Лукини, но главные партии отданы совсем юным актрисам Наде Терешкевич и Ребекке Мардер… У Озона они изображают практически самих себя — Мадлен и Полин, двух эмансипе, тщетно пытающихся преуспеть каждая в своей области: Мадлен мечтает о подмостках "Комеди Франсез", Полин — о карьере адвоката. Но миром, увы, правят мужчины, сплошь мизогины и негодяи. На очередном прослушивании у знаменитого продюсера, пригласившего ее к себе на шикарную виллу в Нёйи, Мадлен подвергается жесточайшему харассменту, сбегает в слезах — жаловаться товарке и жениху, к слову, не спешащему из-за ее бедного происхождения просить руки и сердца. Продюсера тем временем находят мертвым, а рядом — изящный дамский револьвер. Подозрение, естественно, падает на Мадлен. Полин решает помочь подруге и дебютировать в суде присяжных. Тут-то и начинается самое интересное.
Криминальную драму, логично перетекающую в редкий для французского кино процедурал, Озон с удовольствием превращает в театр абсурда, а объектом злой иронии становится не столько патриархат — что с него взять, он погряз в собственных пороках и, по всеобщему мнению, обречен,— сколько племя молодое, незнакомое».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Суд бульварной истории».
Копенгагена не существует
- Режиссер: Мартин Сковбьерг
- В ролях: Анжела Бундалович, Йонас Хольст Шмидт, Златко Бурич, Вильмер Триер Бреггер
- Жанр: драма / Дания / 99 мин.
- В прокате: с 22 июня
Кинокритик Михаил Трофименков: «Сандер (Йонас Хольст Шмидт) и Ида (Анжела Бундалович) случайно встретились взглядами на улице и — поверим в этом на слово режиссеру — полюбили друг друга такой любовью, какая только в сказках бывает. Сказки жестоки. В одно ужасное утро Сандер проснулся в их загородной халупе на берегу прекрасной реки и не нашел Иду рядом с собой.
Интрига вырисовывается не сразу, по фрагментикам. Сковбьерг выбирает мозаичную структуру. Тут флешбэк, там на секунду вспыхнувший в заблокированном горем мозгу Сандера стоп-кадр из прошлого или вспомнившаяся невинная фраза, которой трагедия придает новый смысл. Сковбьерг, как матерый следователь, раскручивает клиента в неявном статусе — то ли пострадавший, то ли подозреваемый — на бытовые пустяки, из которых, черт его знает, может что-то сложится. Другое дело, что следователь априори не поверит ни одному слову Сандера. А Сковбьерг, не рискуя вступать со своим героем в сложную, но увлекательную игру "верю — не верю", предлагает верить, как минимум, его визуальной памяти… Фильм структурирован как допрос. Отец (Златко Бурич) и брат Иды заперли Сандера в своих просторных апартаментах и подвергают психоанализу под видеозапись».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Какая-то в державе датской гиль» и «Допрос с бесчувствием».
Он — это пуля
- Режиссер: Ник Кассаветис
- В ролях: Николай Костер-Вальдау, Джейми Фокс, Майка Монро, Дженьюэри Джонс, Итан Сапли
- Жанр: боевик, триллер, ужасы, криминал / Мексика, США / 156 мин.
- Слоган: «Последнее слово за ним»
- В прокате: с 22 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «В основу написанного самим Кассаветисом сценария лег дебютный роман грядущего маэстро триллера Бостона Терана "God Is A Bullet" (название и книги и фильма переводится как "Бог — это пуля", но в отечественном прокате, чтобы не дразнить спасающих Третий Рим гусей, его в последний момент переименовали). Под Рождество 1995 года уголовники-сатанисты, придерживающиеся бесовского "пути левой руки", убивают жену и похищают дочку у провинциального детектива Боба Хайтауэра (Николай Костер-Вальдау). Разочаровавшись в законе, Боб увольняется из полиции, закупает две сумки огнестрела, покрывает тело соответствующими татуировками (Джейми Фокс в роли нетрадиционно пигментированного кольщика — пожалуй, самый яркий во всех отношениях персонаж фильма) и в компании бывшей культистки и экс-джанки Кейс (Майка Монро), единственной, кому удалось в свое время уйти из-под совиных сектантских крыл, отправляется на поиски лидера до зубов вооруженных безбожников Сайруса (Карл Глусман). Боб хочет вернуть дочь, Кейс тоже чего-то хочет, но не говорит».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Без главного лица».
Актриса
- Режиссер: Себастьен Байи
- В ролях: Жюли Гайе, Бенжамин Биолэй, Агат Боницер, Дженни Арасс
- Жанр: драма / Франция / 93 мин.
- В прокате: с 15 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «В открывающих кадрах Анна (Жюли Гайе), опытная актриса на пороге пятидесятилетия, преображается в своей гримерной, а потом виртуозно отыгрывает сцену расставания с "мужем". Саму Анну, правда, состояние ее карьеры не слишком устраивает… Она мечтает вновь выйти на театральную сцену и сыграть Росауру из пьесы Кальдерона "Жизнь есть сон"… Именно с этой пьесы Анна когда-то начала свой актерский путь, и сейчас ее вновь ставит ее муж Антуан (Бенжамен Бьоле), однако он считает жену уже староватой для роли. Ее такое отношение, естественно, обижает, вслед за профессиональными размолвками начинаются личные, и Антуан, к полному ее отчаянию, предлагает разойтись.
В поисках решения своих проблем Анна идет не к психологу или своему агенту (Сирил Гуи), который нашел для нее новую роль, а в китайский квартал, где покупает у пожилой женщины в ципао (Ян Чжиин) пузырек с каплями неизвестного состава, которые, как обещает целительница, будут ее успокаивать и придавать уверенности в себе. Но только если не принимать больше трех за раз! Разумеется, первое, что делает Анна, в очередной раз отвергнутая мужем во время попытки прослушивания на роль Росауры, куда она явилась сюрпризом,— это проглатывает слишком много капель. Эффект получается неожиданный: в зеркале героиня видит не себя, а молодую соперницу, получившую роль».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Головокружение от Хичкока».
В ожидании Дали
- Режиссер: Давид Пужоль
- В ролях: Хосе Гарсия, Иван Массаге, Пако Тоус, Николя Казале, Клара Понсо
- Жанр: мелодрама, комедия / Испания / 114 мин.
- В прокате: с 15 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Заведение Жюля недаром называется El Surreal и оформлено в соответствующем духе — он совершенно одержим идеей залучить художника к себе: это хрустальная мечта, которая должна оправдать все усилия по поддержанию ресторана на плаву. Однако Дали игнорирует все сложносочиненные схемы по привлечению его внимания, а Гала, и того хуже, просто вульгарно требует заплатить им денег за посещение.
Тем временем Фернандо, наконец ставший шефом, наводит порядок на кухне El Surreal и начинает экспериментировать с местными продуктами так же, как Дали с красками и образами. Тема высокой гастрономии для Давида Пужоля тоже не чужая — он снял документальный сериал о знаменитом каталонском шеф-поваре Ферране Адриа и его ресторане El Bulli, отмеченном тремя звездами Мишлен. Так что все, связанное с едой и готовкой, выглядит в фильме очень убедительно, пускай Фернандо и изобретает молекулярную кухню почти на 15 лет раньше, чем она появилась на самом деле. А еще он и его брат успевают влюбиться: Фернандо в Лолу, которой теперь приходится выбирать между ним и Франсуа, а Альберто в русскую хиппи Лесю — каким образом ее занесло в Кадакес, авторы не поясняют, но она тоже становится частью очередного плана по заманиванию Дали в ресторан».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ешь, хитри, люби».
На пороге смерти
- Режиссеры: Рауль Сересо, Фернандо Гонсалес Гомес
- В ролях: Сорион Эгилеор, Густаво Сальмерон, Паула Гальего, Ирене Анула
- Жанр: ужасы / Испания / 95 мин.
- Слоган: «Они заберут тебя»
- В прокате: с 15 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Мадрид, жара, июнь. Синоптики пугают удушающей жарой и температурными рекордами. 39,9 градуса по Цельсию. Пенсионерка Роза (Анхела Гамональ) под обжигающую песню о любви совершает утренние процедуры, принимает таблетки, расчесывает волосы перед зеркалом, надевает багровую сорочку и прыгает с маленького балкончика на мадридскую мостовую. Едва пробудившийся супруг Мануэль (Сорион Эгилеор) в шоке, но, стиснув зубы, не выпускает из себя лишнего слова даже на похоронах. Обеспокоенный сын Марио (Густаво Сальмерон) уговаривает отца переехать хотя бы ненадолго к нему, но это не поможет. Обстановка продолжит накаляться — и речь не только о 50-градусной жаре…
"На пороге смерти" с первых же минут не сулит ничего хорошего: в словах звучащего рефреном романса выделяются звериные метафоры… О чем бы здесь ни говорили, все упирается в неизбежность смерти: кто-то уже умер, кто-то рискует расстаться с жизнью от обезвоживания, старости или отсутствия денег, старожил Мануэль впроброс упоминает гражданскую войну и зарю фашистского режима. Жара как будто запирает персонажей и зрителей с воспоминаниями о худших днях жизни и вообще истории, не позволяя сделать даже глоток надежды на будущее».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Лето патриарха».
Сквозь время
- Режиссер: Александр Богуславский
- В ролях: Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо, Никита Тарасов, Софья Присс
- Жанр: фантастика, триллер, приключения / Россия / 105 мин.
- В прокате: с 15 июня
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «В ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб оказываются на острове, не отмеченном на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу».
Снегирь
- Режиссер: Борис Хлебников
- В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Михаил Кремер
- Жанр: драма / Россия / 116 мин.
- В прокате: с 8 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Восемнадцатилетние салаги Никита и Максим идут стажерами на "Снегирь" — рыболовецкий траулер, на котором крутые мужики тралят рыбу, травят байки, записывают идиотские вирусные видео, пытаются заработать — в общем, бегут от самих себя. Раздолбай Юрец (Тимофей Трибунцев), кок-доходяга в майке с пальмами (Сергей Наседкин), зануда Дед (последняя кинороль Евгения Сытого), боец за все хорошее отец Геннадий (Александр Робак), ушлый капитан (Анатолий Попов) — они команда, они знают, что кому простить, над кем поиздеваться. Законы мужского коллектива ясны, незыблемы, проверены годами…
Инициация двух салаг пойдет вразрез со всеми законами жанра, да и что это, собственно, за жанр?.. История взросления? Безусловно, с одной поправкой: никто тут не повзрослеет, пока жив. Постареет, поглупеет, протрезвеет, научится не брать на себя ответственность, забьет на все, погеройствует, напьется — но не повзрослеет. Фильм-катастрофа? Да, во многих и многих смыслах: катастрофа — то, что происходит с салагами, когда они попадают в мир злых на самих себя взрослых, катастрофа — то, что происходит с траулером, когда идет десятибалльный шторм, катастрофа — то, что происходит после настоящей катастрофы».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Подвиг, который всегда с тобой» и «Ни минуты молчания».
Стоп-слово
- Режиссер: Закари Уигон
- В ролях: Маргарет Куэлли, Кристофер Эбботт, Данита Бэттл, Рене Кальво
- Жанр: триллер, драма, комедия / США / 96 мин.
- В прокате: с 8 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Перед нами опять пара из богатого мужчины (только здесь он не бизнесмен, а наследник гостиничной империи, однако у него даже еще больше комплексов, выросших из отношений с доминирующим отцом) и секс-работницы, и они проводят в замкнутом пространстве гостиничного номера не 90% экранного времени, а все 96 минут. В какой-то момент доминатрикс Ребекка (Маргарет Куэлли) даже снимает блондинистый парик, открывая буйные каштановые кудри, совсем как героиня Джулии Робертс.
Однако динамика в паре совсем не та, что 30 с лишним лет назад. Ребекка знает цену себе и своим услугам. Она продает не тело, а фантазию, доводя клиентов до экстаза без единого прикосновения и полностью контролируя ситуацию. Для Хала (Кристофер Эббот) их "сессии", ради которых они встречаются уже не первый год,— единственный способ побыть самим собой или той версией себя, в которой ему комфортно, ведь за пределами роскошного номера, похожего на ювелирный футляр, он все время должен играть ту или иную роль: для отца, недавно скончавшегося, для матери, для совета директоров компании, которую он теперь должен возглавить… Постепенно границы между игрой и реальностью стираются…»
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Игры доброй роли» и «Оскорблять и показывать».