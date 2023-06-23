«Отработал мирных»

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении украинского морского пехотинца Дениса Рашпли, который, по данным СКР и прокуратуры, за месяц службы на трех постах в Мариуполе застрелил из автомата 16 человек и еще 9 — как минимум ранил. Жертв, согласно показаниям обвиняемого, могло быть и больше, но раненые «активно уползали в кусты» из-под его огня.

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч А2802) вооруженных сил Украины (ВСУ) Дениса Рашпли. ГСУ СКР он обвиняется в убийствах двух и более лиц, совершенных общеопасным способом, покушениях на убийства, а также в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 105 и 356 УК РФ).

В прокуратуре, направившей уголовное дело в Верховный суд ДНР, “Ъ” рассказали, что инкриминируемые ему преступления матрос Рашпля совершил с период с 9 марта по 9 апреля прошлого года в Мариуполе. Уроженец Херсонской области Рашпля, согласно его же показаниям, нес службу на трех постах: «Калина» (в окопе на пересечении Тополиной улицы и проспекта Карпова), «Орел» (на крыше одного из складов завода «Азовобщемаш») и «Бостон» — в глубине предприятия. Заступая на посты с табельным автоматом Калашникова АКС-74, морпех должен был наблюдать за возможным перемещением противника и местных жителей, докладывая об увиденном по рации командиру роты Александру Свинарчуку (позывной Рубин).

9 марта, говорится в уголовном деле, заступив на пост «Калина», морпех увидел трех мужчин, направлявшихся в сторону расположенного неподалеку стадиона имени Владимира Бойко. Поскольку события происходили в первой половине дня, Денис Рашпля, отмечает следствие, не мог не видеть, что прохожие не вооружены, не принимают участия в боевых действиях и не представляют никакой опасности для ВСУ.

Морпех доложил о них командиру Свинарчуку, а тот — более старшему офицеру. От последнего, как указано в деле, и последовала команда убрать всех троих. Вскоре матрос Рашпля доложил по той же рации: «Отработал мирных, двое убиты, третий сбежал». 15 марта, говорится в деле, из той же «Калины» он «отработал» по пяти прохожим, а 18 марта — по трем.

Попав в плен, морпех Рашпля в присутствии адвоката оформил явку с повинной, рассказав, что открывал огонь из автомата 9 раз, убив 16 и ранив 9 человек. По его словам, жертв могло быть и больше, но некоторые, получив ранения, «активно уползали», в том числе в кусты, и больше он их не видел. Уползавших и убегавших он не преследовал. А убита жертва или нет, определял по тому, что она больше не двигалась. При этом военный, отвечая на вопрос следователя, сообщил, что в женщин не стрелял.

Преступления, считают в правоохранительных органах, совершались по мотивам политической и идеологической ненависти. Военнослужащие ВСУ, полагает следствие, считали, что жители Мариуполя поддерживают наступавшие войска России и ДНР и помогают им. Кроме того, говорится в деле, стрельба открывалась для того, чтобы посеять панику и страх среди гражданского населения.

По данным “Ъ”, морпеху Рашпле инкриминируется наибольшее количество убийств мирных жителей с начала СВО. Его командир Свинарчук также находится под следствием.

Николай Сергеев