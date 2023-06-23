Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Отработал мирных»

Украинского морского пехотинца будут судить по обвинению в массовых убийствах жителей Мариуполя

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении украинского морского пехотинца Дениса Рашпли, который, по данным СКР и прокуратуры, за месяц службы на трех постах в Мариуполе застрелил из автомата 16 человек и еще 9 — как минимум ранил. Жертв, согласно показаниям обвиняемого, могло быть и больше, но раненые «активно уползали в кусты» из-под его огня.

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч А2802) вооруженных сил Украины (ВСУ) Дениса Рашпли. ГСУ СКР он обвиняется в убийствах двух и более лиц, совершенных общеопасным способом, покушениях на убийства, а также в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 105 и 356 УК РФ).

В прокуратуре, направившей уголовное дело в Верховный суд ДНР, “Ъ” рассказали, что инкриминируемые ему преступления матрос Рашпля совершил с период с 9 марта по 9 апреля прошлого года в Мариуполе. Уроженец Херсонской области Рашпля, согласно его же показаниям, нес службу на трех постах: «Калина» (в окопе на пересечении Тополиной улицы и проспекта Карпова), «Орел» (на крыше одного из складов завода «Азовобщемаш») и «Бостон» — в глубине предприятия. Заступая на посты с табельным автоматом Калашникова АКС-74, морпех должен был наблюдать за возможным перемещением противника и местных жителей, докладывая об увиденном по рации командиру роты Александру Свинарчуку (позывной Рубин).

9 марта, говорится в уголовном деле, заступив на пост «Калина», морпех увидел трех мужчин, направлявшихся в сторону расположенного неподалеку стадиона имени Владимира Бойко. Поскольку события происходили в первой половине дня, Денис Рашпля, отмечает следствие, не мог не видеть, что прохожие не вооружены, не принимают участия в боевых действиях и не представляют никакой опасности для ВСУ.

Морпех доложил о них командиру Свинарчуку, а тот — более старшему офицеру. От последнего, как указано в деле, и последовала команда убрать всех троих. Вскоре матрос Рашпля доложил по той же рации: «Отработал мирных, двое убиты, третий сбежал». 15 марта, говорится в деле, из той же «Калины» он «отработал» по пяти прохожим, а 18 марта — по трем.

Попав в плен, морпех Рашпля в присутствии адвоката оформил явку с повинной, рассказав, что открывал огонь из автомата 9 раз, убив 16 и ранив 9 человек. По его словам, жертв могло быть и больше, но некоторые, получив ранения, «активно уползали», в том числе в кусты, и больше он их не видел. Уползавших и убегавших он не преследовал. А убита жертва или нет, определял по тому, что она больше не двигалась. При этом военный, отвечая на вопрос следователя, сообщил, что в женщин не стрелял.

Преступления, считают в правоохранительных органах, совершались по мотивам политической и идеологической ненависти. Военнослужащие ВСУ, полагает следствие, считали, что жители Мариуполя поддерживают наступавшие войска России и ДНР и помогают им. Кроме того, говорится в деле, стрельба открывалась для того, чтобы посеять панику и страх среди гражданского населения.

По данным “Ъ”, морпеху Рашпле инкриминируется наибольшее количество убийств мирных жителей с начала СВО. Его командир Свинарчук также находится под следствием.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...