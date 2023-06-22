Стеклотарный завод «Раско» в Воронеже за 370 млн рублей выкупило ООО «Выбор»

Победителем торгов по продаже площадки стеклотарного завода «Раско» в Железнодорожном районе Воронежа стало ООО СЗ «Выбор» Александра Цыбаня, предложившее за имущественный комплекс 370 млн руб. при начальной стоимости 350,7 млн руб., следует из сообщения на Федресурсе. Участниками аукциона были признаны три компании, в том числе аффилированное с местным «Домостроительным комбинатом» ООО «Строительно-финансовая компания» (СФК) и ООО «Россошьгибрид».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Активы завода реализованы одним лотом. Часть их находится в залоге у ООО СФК и владимирского ООО «Экспо гласс». В залоге у СФК три земельных участка общей площадью 33,2 тыс. кв. м и шесть зданий на 39,2 тыс. кв. м, а у «Экспо гласса» - движимое имущество (кабельные линии, лифты, заборы и оборудование).

Кроме того, в составе лота находятся и беззалоговые активы. Среди них — участок на 881 кв. м, асфальтовое покрытие на 3,1 тыс. кв. м, право аренды 4,19% участка на 2,9 тыс. кв. м, автомобили, различное оборудование, мебель и градирня.

Воронежское предприятие «Раско» остановилось в 2018 году после после отключения газа за долги в 83 млн руб. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями на предприятии (ч.2 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). По версии следствия, с ноября 2017 года «неустановленные лица» из числа руководства завода умышленно перестали оплачивать договоры на поставку газа и направляли доход на иные нужды, а также «на личные цели учредителей и руководителей указанной организации». Владимирское ведомство занялось расследованием дела о сокрытии средств руководством (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). О завершении расследований не сообщалось.

Иск о банкротстве компании поступил в арбитражный суд Владимирской области. Банкротом «Раско» признали в апреле 2022 года.

Группа компаний «Выбор» Александра Цыбаня занимает третье место в Воронежской области по объемам строящегося жилья с долей рынка 10,06%. По данным Дом.РФ, компания возводит 12 домов на 3937 квартир площадью 188 тыс. кв. м. По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Выбор» зарегистрировано в 2000 году. Уставный капитал - 500 млн руб. Единственный владелец - Александр Цыбань. В 2022 году выручка компании составила 179,6 млн руб., чистая прибыль - 107,9 млн руб.

Отметим, что «Выбор» и ДСК имеют опыт совместной застройки крупных участков в Воронежа. В частности, сегодня компании возводят жилые комплексы на территории бывших яблочных садов в Коминтерновском районе города.

Об интересе застройщиков к площадке воронежского стеклотарного завода читайте в публикации «Ъ-Черноземье - «ДСК собирает бутылки».

Ирина Лобанова, Андрей Цветков