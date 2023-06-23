ВИЭ дважды не продается

Инвесторы в ВИЭ вряд ли смогут много получить от продажи зеленых сертификатов на свою выработку. Как выяснил “Ъ”, правительство разработает особые правила торговли сертификатами, поскольку промышленность уже платит повышенную цену за мощность объектов ВИЭ. Крупный бизнес доволен, но ждет конкретики. Инвесторы в ВИЭ считают регулирование неуместным. Аналитики отмечают рост спроса на зеленые сертификаты у промышленных компаний для снижения углеродного следа продукции и создания экологичного имиджа, прогнозируя рост этого рынка в РФ до 18 млрд руб. к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с новой версией законопроекта о зеленых сертификатах, подготовленной ко второму чтению в Госдуме. Минэнерго «с учетом замечаний государственно-правового управления президента» внесло в документ поправку, согласно которой правительство разработает особенности обращения зеленых сертификатов на выработку электроэнергии с ВИЭ. Инвесторы строят объекты ВИЭ — солнечные, ветряные станции и мини-ГЭС — по программе поддержки зеленой генерации и получают повышенные платежи с рынка по договорам поставки мощности (ДПМ).

Предприятия покупают зеленые сертификаты у генкомпаний для подтверждения потребления электроэнергии с низкоуглеродной электростанции. Компания может указать объем зеленого потребления в отчетности, чтобы подтвердить снижение углеродного следа продукции.

Поправки уже утверждены на правкомиссии по законопроектной деятельности. Документ вскоре будет вынесен на второе чтение в Госдуме. Конкретные правила обращения сертификатов для ДПМ ВИЭ будут определены в постановлении правительства. Для больших ГЭС и АЭС, построенных по механизмам ДПМ, особых условий не будет.

Дискуссия вокруг цены на зеленые сертификаты с объектов ДПМ ВИЭ шла несколько лет. Промышленность, уже заплатившая за энергомощность по ДПМ ВИЭ более 90 млрд руб. с начала программы, просила отдать предприятиям эти сертификаты по себестоимости или вычесть дополнительную выручку генкомпаний от продажи сертификатов из платежей рынка за мощность (см. “Ъ” от 7 июля 2021 года).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что правительство создаст «более справедливую и взвешенную модель регулирования» рынка сертификатов, чтобы учесть «уже произведенные потребителями платежи за мощность» по ДПМ ВИЭ. Особые правила нужны, чтобы «сократить потенциальные риски непризнания» российских сертификатов в зарубежных системах, где обязательно требуется учет иных мер прямой и косвенной господдержки ВИЭ.

«Хорошо, что нашу позицию услышали, но важно, каким в итоге будет подзаконный акт,— говорят в "Сообществе потребителей энергии".— Надеемся, что учет средств от реализации сертификатов и атрибутов генерации в платеже потребителей по ДПМ ВИЭ будет полноценным и справедливым». Требование особого регулирования обращения сертификатов именно для объектов ДПМ ВИЭ выглядит неуместно, возражают в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ): «ДПМ ВИЭ, в отличие от ДПМ ГЭС и АЭС, распределяются на конкурсной основе, инвесторы конкурируют по цене, в том числе рассчитывая на дополнительную продажу сертификатов или углеродных единиц».

Общая установленная мощность объектов ДПМ ВИЭ, по оценкам АРВЭ, превышает 4 ГВт, выработка в 2022 году — 7,7 млрд кВт•ч. Пока рынок зеленых сертификатов в России не регулируется. Национальная система может заработать ближе к концу года на базе новой структуры «Совета рынка» (регулятор энергорынков) — Центра энергосертификации. В частности, для выпуска сертификатов компании должны будут регистрировать электростанции в специальном реестре. Создавать собственные системы для зеленых инструментов смогут и независимые игроки. По оценкам «Совета рынка», спрос на зеленые инструменты в первые год-два может составить 10–50 млрд кВт•ч.

В 2022 году рынок сертификатов и прямых договоров с ВИЭ в РФ составил около 130 млн руб., следует из оценок экспертов АНО «Центр "Энерджинет"» и Carbon Zero (оператор добровольного российского стандарта зеленых сертификатов). С учетом роста спроса на низкоуглеродные товары и услуги, ужесточения углеродного регулирования в европейских и азиатских странах, к 2030–2035 годам емкость рынка в РФ может превысить 18 млрд руб. Как отмечает директор по развитию Carbon Zero Владислав Березовский, рост требований к декарбонизации бизнеса — глобальный тренд и на азиатских рынках вопросам декарбонизации уделяется не меньше внимания, чем в ЕС.

Полина Смертина