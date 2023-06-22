Доля валютных депозитов населения в России в мае впервые за последние годы упала ниже 10%

Банк России отчитался о ситуации в банковском секторе за май. Как следует из данных регулятора, впервые за 13 месяцев доля валютных вкладов физлиц упала ниже 10% (до 9,8%).

Также в отчете ЦБ говорится, что прибыль банковского сектора в мае составила 273 млрд руб., это на четверть выше результата апреля. Ипотечный портфель вырос на 2,2% за месяц, потребительское кредитование — до 1,7%. Средства населения и компаний выросли на 1,2%. Рост корпоративного кредитного портфеля замедлился до 0,8%.

Что касается доли валютных вкладов физлиц, то с мая 2022 по апрель 2023 года она не опускалась ниже 10%. В мае 2022 года это были 14% (самый высокий показатель), в апреле 2023 года — 10,1%. В мае этого года — 9,8%.

«Остатки в валюте сократились на $1 млрд (–79 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или –2,1%), в том числе из-за продолжающейся конвертации валютных средств в рубли, а также, вероятно, переводов средств за рубеж»,— говорится в майской статистике ЦБ.

В апреле: остатки в валюте сократились на $2,3 млрд (–176 млрд руб., или –4,6%);

в марте: средства в валюте сократились на $3,2 млрд (–238 млрд руб., или –6%);

в феврале: средства в валюте продолжали снижаться — на $1,7 млрд (–117 млрд руб., или –3,1%).

Мария Федотова