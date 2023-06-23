Аудиторы сдают на аттестаты

Участники аудиторского рынка предлагают отказаться от единого квалификационного аттестата в пользу трех аттестатов для сотрудников компаний с разным уровнем квалификации. По словам участников рынка, это поможет сократить издержки на проведение простейших аудиторских процедур, а также привлечь новые кадры в отрасль. Однако такое радикальное изменение регулирования потребует согласия Минфина и ЦБ, которые пока не получали предложений участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из оперативного опроса “Ъ” крупных аудиторских компаний, они выступают за изменение существующей аттестации работников отрасли. Так, вместо единого квалификационного аттестата предлагается ввести три аттестата: аудитора общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР), аудитора иных организаций без компетенций по консолидированной отчетности и финансового рынка и ассистента аудитора для выполнения простейших процедур аудиторской проверки. Такое предложение было выдвинуто для общественных консультаций СРО аудиторов и опубликовано на ее сайте 22 июня. По результатам общественных консультаций будут подготовлены предложения по внесению изменений в законодательные и нормативные акты.

Как отмечает гендиректор «ФБК Поволжье» Сергей Никифоров, для получения единого квалификационного аттестата необходимо пройти дорогой и трехэтапный экзамен, за который зачастую платит компания. По оценкам экспертов, участие сотрудника в экзамене может обойтись в 300–400 тыс. руб. на претендента с учетом того, что не все испытуемые справляются с экзаменом с первого раза. Помимо этого, аудиторы должны регулярно проходить курсы повышения квалификации. К прямым затратам добавляется и время учебных отпусков, которые нужно давать для подготовки и сдачи теста (см. “Ъ” от 26 декабря 2022 года).

Участники рынка считают предложение важным и полагают, что оно позволит сократить издержки на проведение аудиторских проверок. «На самом деле все аудиторские организации хотят только одного — иметь возможность отправить ассистентов на инвентаризацию на предприятие, чтобы не отправлять туда аудитора»,— указывает гендиректор «Универс-Аудит» Дмитрий Лимаренко. При этом без единого аттестата начинающий аудитор «не может участвовать даже в самых простых процедурах аудита общественно значимых организаций», таких как инвентаризация, поясняет он. Чтобы не нарушать правила законодательства, аудиторским компаниям приходится отправлять на простейшие процедуры аудиторской проверки двух аудиторов — с аттестатом и без, хотя компетенций и опыта у сотрудника без аттестата достаточно для проведения, в частности, инвентаризации, подтверждает партнер практики аудиторских услуг группы компаний Б1 Игорь Буян. При этом отправка на проверку одного специалиста позволила бы значительно сократить издержки, поскольку платить за это необходимо одному специалисту вместо двух.

При этом участники рынка считают, что предложения можно улучшить. Гораздо большую пользу могло бы принести разделение аттестата «на аудиторский и неаудиторский», считает старший управляющий партнер компании ДРТ Игорь Токарев. По его мнению, следует ввести и разные статусы членства в СРО после сдачи экзамена: для тех, кто продолжает работать в аудиторской профессии, и тех, кто занимается иной финансовой деятельностью и при этом подтверждает все требования о поддержании профессиональной квалификации, за исключением места работы. Это позволит специалистам, однажды сдавшим профессиональный экзамен, сохранить его при уходе из аудиторского бизнеса, поясняет он. По мнению гендиректора «Пачоли» Ольги Комиссаровой, это будет способствовать притоку новых кадров, которых сегодня не хватает, и популяризации профессии из-за снижения порога входа.

Однако в любом случае для применения нововведений необходимо одобрение регулирующих органов — ЦБ и Минфина. Введение аттестата ассистента аудитора решит проблему нехватки квалифицированных кадров при условии, что будет уточнен профессиональный стандарт и «контролеры» примут решение о том, что такого рода аттестованные специалисты будут иметь право выполнять определенные работы, поясняет гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов.

В Минфине и Банке России заявили, что пока не получали предложений участников рынка. При этом в ЦБ отметили, что такое изменение требований к аудиторским организациям «носит фундаментальный характер и требует обсуждения с профессиональным сообществом, а также Минфином».

Юлия Пославская