Само себе Yadro

Производитель серверов Yadro, который имел эксклюзивный доступ к разработке процессорной архитектуры Power американской IBM, вышел из профильного консорциума. Компания переключается на разработку процессоров на открытой архитектуре RISC-V. Она пока на начальном этапе разработки, а серверы или системы хранения данных на Power отвечали высоким стандартам, отмечают эксперты. Но власти обсуждают запрет на параллельный импорт продукции IBM, и заказчикам придется переходить на серверы других вендоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yadro Фото: Yadro

“Ъ” обнаружил, что с сайта консорциума OpenPower Foundation (OPF; организован американскими IBM, Google, Nvidia, израильской Mellanox Technologies и тайваньской Tyan) исчезли все упоминания о компании Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). По данным Wayback Machine, она состояла в «платиновых участниках» еще в конце марта, а директор по технологиям Артем Икоев был одним из членов совета директоров. В OPF не ответили на запрос “Ъ”.

В рамках OpenPower Foundation IBM предоставляла членам консорциума доступ к совместной разработке процессорной архитектуры Power (входит в категорию RISC-архитектур, которая занимает более 40% мирового рынка). На ее базе компания Yadro разрабатывала и выпускала серверы Vesnin и линейку систем хранения данных Tatlin. Решения компании используются в том числе операторами связи для реализации «закона Яровой». Также оборудование поставляется госструктурам: так, в конце марта Росреестр закупил серверы компании на 194,3 млн руб.

В Yadro “Ъ” пояснили, что приняли решение об изменении участия компании в консорциуме «в связи с очевидными организационными сложностями в поддержании высокого темпа дальнейшей совместной работы и с учетом стратегического долгосрочного выбора в пользу архитектуры RISC-V». В 2019 году компания купила 51% разработчика процессоров на этой архитектуре Syntacore (см. “Ъ” от 5 ноября 2019 года). После начала военных действий на Украине США включили в SDN-лист еще не запущенное производство Yadro в Дубне (ООО «Ядро Фаб Дубна»; см. “Ъ” от 15 сентября). Позже в черный список вошли уже головное ООО «КНС Групп» и прямой владелец Yadro «ИКС Холдинг» (см. “Ъ” от 25 февраля).

RISC-V — открытая процессорная архитектура, проект создан Калифорнийским университетом в Беркли. Она свободно и бесплатно может использоваться в том числе для коммерческой реализации. Пока RISC-V применяется для вспомогательных решений с низкой производительностью, но предполагается, что такие процессоры смогут конкурировать с чипами на популярных архитектурах x86 и ARM. Прошлой осенью «Аквариус» проводил переговоры с российскими поставщиками IP-блоков для RISC-V и набирал команду разработчиков для производства электроники. Компания рассчитывала получить субсидию Минпромторга. Перспективы технологии также изучала F+ tech. Но пока технику на этой архитектуре в России никто не производит.

По итогам 2021 года, по оценке IDC, производитель Yadro занимал третье место на рынке серверов РФ в натуральном выражении после Dell и HPE. В 2022 году поставки серверов, систем хранения данных (СХД), компьютеров и запчастей для вычислительных машин сократились на 15%, до $6,6 млрд, физический объем импорта снизился на 24%, до около 41 млн устройств (см. “Ъ” от 2 июня). Собеседник на рынке электроники предполагает, что после начала военной операции компания Yadro закупила технику IBM, чтобы сформировать запас. Параллельно она начала пересматривать сроки выпуска новых продуктов — «линейки серверов и СХД, которые должны были выйти в 2023 году, анонсируются на первый квартал 2024 года».

У Yadro был эксклюзив на поставки серверов на процессорах IBM в Россию. «Заключить партнерство с американским вендором всегда было сложно, а компания стала заниматься его локализацией в стране более десяти лет назад»,— говорят три собеседника “Ъ” на рынке. О планах начать разработки процессора OpenPower в 2015 году заявлял также холдинг «Рикор». Но сейчас он производит оборудование на архитектуре X86, говорится на сайте. В «Рикоре» не ответили “Ъ”.

Членство в OPF также давало возможность получать техническую поддержку оборудования со стороны IBM, подчеркивает директор «Промобита» Максим Копосов, «вероятность того, что Yadro сможет продолжить разработку своего оборудования на технологиях IBM после введения санкций, крайне низка». Он отмечает, что предложение на процессорах Power было «уникальным на российском рынке».

На фоне того что Минпромторг сейчас обсуждает запрет параллельного импорта в Россию продукции зарубежных брендов, в том числе IBM, Dell, HPE (см. “Ъ” от 2 июня), спрос на складские запасы техники на технологиях IBM может вырасти, полагает собеседник “Ъ” на рынке обработки данных. «Но впоследствии заказчикам придется переходить на оборудование, например на X86, производством и поставками которого занимается больше российских производителей, включая "Аквариус"»,— говорит он. В компании не ответили “Ъ”.

Серверы или СХД на архитектуре Power позволяли «соответствовать мировому стандарту оборудования с более объемной оперативной памятью и высокой скоростью работы техники, чем на архитектуре X86», говорит основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. Архитектура Power уже не один год на рынке, прошла все стадии испытаний и доработок, в то время как RISC-V — «на начальном этапе разработки, и для достижения аналогичного уровня потребуется пять-десять лет», подтверждает источник “Ъ” на рынке. Он добавляет, что в сообществе RISC-V тоже могут возникнуть вопросы к участию российских компаний, потому что среди его основателей — американские организации, в том числе IBM.

Тимофей Корнев