Yadro толкают к импортозамещению

Yadro, входящая в «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, получила контроль в отечественном стартапе по созданию микропроцессорных ядер Syntacore. Компания ведет разработки на базе открытой архитектуры, конкурирующей с решениями Intel и AMD, и могла быть оценена в $20 млн. В перспективе сделка позволит повысить степень локализации в РФ выпуска серверов и систем хранения данных (СХД), считают участники рынка.

Российский разработчик СХД Yadro приобрел 51% в стартапе по разработке микропроцессорных ядер Syntacore (ООО «Синтакор»), следует из базы «СПАРК-Интерфакс». В «ИКС холдинге» подтвердили “Ъ” информацию о покупке, назвав ее частью долгосрочной стратегии по расширению присутствия в смежных сегментах. Стоимость сделки стороны не раскрывают. По словам источника “Ъ”, знакомого с ее деталями, вся Syntacore была оценена в $20 млн.

Основные инвестиции будут направлены на расширение географии присутствия Syntacore и запуск новых бизнес-моделей взаимодействия с дизайн-студиями микроэлектроники, уточнили в «ИКС Холдинге». Сделка позволит создавать и выводить на рынок «инновационные отечественные продукты как для традиционных сегментов экономики, так и для новых индустрий 5G, интернета вещей и искусственного интеллекта», заявил управляющий директор Yadro Алексей Шелобков.

Syntacore ведет разработку микропроцессоров на базе открытой архитектуры RISC-V, запущенной в 2010 году группой исследователей из университета Беркли. Считается, что при развитии она потенциально может составить конкуренцию Intel и AMD, но пока коммерческих проектов с ее использованием немного. В 2016 году Nvidia представила микроконтроллер Falcon на основе RISC-V, а Western Digital переносит на эту архитектуру около 1 млрд ядер в год. Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что по итогам 2018 года выручка ООО «Синтакор» составила 34 млн руб., прибыль от продаж — 20,4 млн руб., чистая прибыль — 19,6 млн руб. Большая часть выручки приходится на Китай, США и Израиль, уточняют в компании, прогнозируя выручку на уровне «нескольких миллионов долларов» по итогам 2019 года.

По словам источника “Ъ” в отрасли, переговоры о покупке Syntacore также вела китайская Huawei, конкурирующая с «ИКС Холдингом» в части поставки СХД на российский рынок. В Huawei это не комментируют. Китайская компания намерена локализовать производство серверов в России на базе собственных процессоров KunPeng и уже договорилась с разработчиком систем для «закона Яровой» «Норси-Транс» о создании совместного производства (см. “Ъ” от 31 октября).

Приобретение разработчика микропроцессорных ядер нужно Yadro для расширения портфеля и перевода серверов, которые базируются на процессорах IBM, на отечественные решения, полагает гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников. Вероятно, речь идет о планомерных шагах к локализации производства, согласен директор по развитию GS Nanotech Сергей Орехов. По его мнению, сделка позволит Yadro создать законченное решение под своим брендом, а также повысить локализацию серверов и СХД. «Вероятно, уже в ближайшем будущем мы увидим в России производство СХД на базе компонентов RISC-V без использования микропроцессоров на базе AMD и Intel. Это важный шаг в развитии рынка отечественной микроэлектроники»,— считает вице-президент фонда «Сколково» Константин Паршин.

Сейчас разработкой и производством процессоров в России заняты около десяти компаний, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. В их числе АО МЦСТ, разрабатывающее линии процессоров оригинальной отечественной архитектуры «Эльбрус» и международной SPARC, а также ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, «Байкал Электроникс», НПЦ «Элвис», «Миландр», НПП «Цифровые решения», «Мультиклет» и другие. Сектор высоких технологий в России развивается при прямой поддержке государства, добавляет эксперт, для проекта по созданию современных процессоров в рамках частной российской экономики недостаточно спроса и ресурсов, но он может быть направлен на экспорт или на военно-промышленный комплекс.

Юлия Тишина