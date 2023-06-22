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Коммерсантъ FM
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В храме Христа Спасителя сократили время посещения «Троицы» на два часа

В Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что ежедневный доступ к иконе «Троица» в храме Христа Спасителя будет сокращен на два часа. По данным источников «РИА Новости», решение принято в связи с продлением пребывания «Троицы» в храме и отсутствием очередей к иконе.

Икона «Троица» в храме Христа Спасителя

Икона «Троица» в храме Христа Спасителя

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Икона «Троица» в храме Христа Спасителя

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут»,— заявили в епархии, уточнив, что с 23 июня икона будет доступна верующим с 10:00 до 17:00 (ранее доступ к иконе был разрешен до 19:00).

16 июня Русская православная церковь продлила срок пребывания «Троицы» в храме Христа Спасителя до дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля. Ранее сообщалось, что в главном храме РПЦ икона пробудет до 18 июня.

15 мая РПЦ сообщила, что Владимир Путин решил вернуть икону церкви. На следующий день патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя. Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. Комиссия экспертов обратилась к Минкульту с просьбой предотвратить разрушение «Троицы». 4 июня патриарх сказал, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя «определенное время».

Мифы и правда о судьбе икон в Третьяковской галерее — в материале «Как по списанному».

Александр Кислов

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