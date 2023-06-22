Мэрии указали на срок

Отцу сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева — Рафилу Мавлиеву — удалось отменить решения двух арбитражных инстанций по иску администрации Нефтекамска к региональному управлению ФАС. Мэрия просила суд признать недействительным решение и предписание УФАС. В 2021 году антимонопольное ведомство установило, что в 2013-2014 годах власти Нефтекамска без торгов предоставили господину Мавлиеву в тридцатилетнюю аренду крупный земельный участок для создания парка развлечений. Мэрии было предписано расторгнуть договор. Две инстанции суда, куда обратилась администрация Нефтекамска, поддержали антимонопольную службу, но кассация с ними не согласилась. По ее мнению, УФАС пропустило трехлетний срок для возбуждения антимонопольного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кассация пришла к выводу, что аренда земли в Нефтекамске для размещения парка развлечений была законной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Кассация пришла к выводу, что аренда земли в Нефтекамске для размещения парка развлечений была законной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил исковые требования нефтекамских предпринимателей Рафила Мавлиева (отец сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева) и Вюсала Искендерова на решения судов предыдущих инстанций. В декабре 2022 года арбитражный суд Башкирии отказал администрации Нефтекамска в признании незаконными решения и предписания УФАС по Башкирии, которое годом ранее обязало мэрию «совершить исчерпывающие действия», чтобы вернуть городу земельные участки, переданные предпринимателям для строительства парка развлечений и кафе.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в апреле 2013 года земельный участок площадью 5,3 га на улице Парковой был передан господину Мавлиеву в трехлетнюю аренду (позднее договор был продлен до 2043 года) для строительства детского парка развлечений. Через несколько месяцев мэрия разделила участок на две части: на 0,3 га было построено детское кафе, а на втором участке, который находится в собственности господина Мавлиева — парк развлечений с колесом обозрения, каруселями, культурно-досуговым центром и так далее. В 2016 году Рафил Мавлиев переуступил право аренды на участок под детским кафе Вюсалу Искендерову, а следом продал ему здание общепита.

В августе 2021 года региональное УФАС возбудило дело о нарушении администрацией Нефтекамска закона «О защите конкуренции». По мнению ведомства, мэрия не имела права предоставлять землю в аренду без торгов. Администрация подала иск в суд. Господа Мавлиев и Искандеров участвовали в процессе в качестве третьих лиц.

Отказывая в удовлетворении иска мэрии Нефтекамска, первая инстанция пришла к выводу об отсутствии нарушения ее прав и интересов. В марте Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

В кассационных жалобах господа Мавлиев и Искендеров повторили тезисы, озвученные в апелляционном суде. Они пояснили, что вопросы законности предоставления земельных участков в аренду и продления срока договора аренды изучались УФАС в 2015 году, и тогда ведомство нарушений не нашло. Кроме того, предприниматели обратили внимание на истечение срока для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и отметили, что решением и предписанием УФАС были нарушены их права и законные интересы «в связи с наличием прав на движимое и недвижимое имущество, расположенное на спорных земельных участках».

Суд кассационной инстанции согласился с доводом предпринимателей по поводу истечения срока возбуждения антимонопольного дела. Согласно ФЗ «О защите конкуренции», антимонопольное дело не может быть возбуждено по истечении трех лет со дня совершения нарушения. Постановление о предоставлении спорного участка Рафилу Мавлиеву было принято администрацией Нефтекамска в сентябре 2014 года, указал суд. Учитывая, что спорные решение и предписание УФАС были вынесены в ноябре 2021 года, суд пришел к выводу, что ведомство пропустило обязательный трехлетний срок. При этом, обратила внимание кассационная инстанция, в 2015 году ведомство не обнаружило в действиях мэрии и арендаторов нарушения закона, а в 2021 году «отсутствовали какие-либо новые обстоятельства, не известные антимонопольному органу». «В рассматриваемой ситуации антимонопольный орган вправе повторно возбудить дело лишь в случае представления новых доказательств нарушения антимонопольного законодательства, которые ему не были известны при принятии первого решения»,— подчеркнули в суде.

В управлении ФАС по Башкирии вчера заявили «Ъ-Уфа», что пока не приняли решения об обжаловании постановления кассации.

По мнению адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, суд кассационной инстанции пришел к правомерному выводу. «УФАС пропустил сроки инициирования дела, а также не принял во внимание наличие судебных актов 2015 года, которыми прекращалось рассмотрение антимонопольного дела в отношении администрации. По этой причине шансы антимонопольного органа на дальнейшее обжалование являются незначительными»,— отметил он.

«Спорные участки были переданы в аренду без торгов в 2014 году, и трехлетний срок для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства объективно истек задолго до повторного возбуждения УФАС антимонопольного дела в 2021 году. При этом нарушение антимонопольного законодательства администрацией Нефтекамска объективно установлено, но привлечь ответчиков к ответственности уже невозможно»,— прокомментировал старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

С ними согласен управляющий партнер юридической компании «Шашкин и партнеры» Денис Шашкин. «Срок давности правонарушения в этом деле имеет существенное значение, и зачастую по спорам с ФАС этого достаточно, чтобы признать решение госоргана неправомерным»,— отметил эксперт.

Булат Баширов, Влада Шипилова