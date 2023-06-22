Семья депутата избавилась от убытков «Классики»

Арбитражный суд Челябинской области взыскал почти 295 млн руб. убытков, причиненных обанкротившейся сети «Аптека “Классика” ЧЛ», с учредителя компании Вячеслава Штеркеля и экс-руководителя Александра Ширекова. При этом суд отказал в привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков с экс-учредителя Александры Колесниковой и ее родителей — депутата Госдумы Олега Колесникова и депутата заксобрания региона Лены Колесниковой. Суд посчитал, что они не являются контролирующими должника лицами. Кредитор «Пульс Екатеринбург», настаивавший на ответственности семьи депутатов, намерен обжаловать решение суда. Эксперты считают, что есть перспективы пересмотра дела, поскольку суд занял формальную позицию, признав контролирующими лицами лишь тех, кто занимал официальное положение в компании на момент признания банкротом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владевшее аптечной сетью ООО «Аптека "Классика” ЧЛ» было признано банкротом в 2017 году

Фото: Юлия Гарипова Владевшее аптечной сетью ООО «Аптека "Классика” ЧЛ» было признано банкротом в 2017 году

Фото: Юлия Гарипова

В рамках дела о банкротстве ООО «Аптека “Классика” ЧЛ» Арбитражный суд Челябинской области привлек к субсидиарной ответственности учредителя компании Вячеслава Штеркеля и бывшего генерального директора Александра Ширекова. С них взысканы причиненные организации убытки в общем размере почти 295 млн руб. При этом суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности экс-учредителя Александру Колесникову, ее отца — депутата Госдумы РФ Олега Колесникова, и мать — депутата Законодательного собрания Челябинской области Лену Колесникову. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Конкурсный управляющий направил заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Вячеслава Штеркеля и Александра Ширекова в 2019 году. Он вменил контролирующим должника лицам утрату первичных документов, повлекшую убытки, отчуждение имущества по заниженной стоимости, а также выдачу займа на сумму 224 млн руб. ООО «Платина», который так и не был возвращен должнику.

В 2021 году это заявление было объединено с заявлением кредитора ООО «Пульс Екатеринбург». Фармацевтическая компания просила суд, кроме учредителя и экс-руководителя, привлечь к субсидиарной ответственности и взыскать убытки с семьи депутата Госдумы, бывшего главного бухгалтера компании и еще 16 юридических лиц, по мнению заявителя, связанных с должником.

По мнению кредитора, именно Олег, Лена и Александра Колесникова, которая была учредителем компании с мая по ноябрь 2013 года, являются конечными бенефициарами «Аптеки “Классика” ЧЛ». Заявитель считает, что продажа доли Александры в уставном капитале была фиктивной и она сохранила фактический контроль за деятельностью предприятия. При этом Олег и Лена Колесниковы были совладельцами ликвидированного в 2014 года ООО «Аптека “Классика”», долги которого, по мнению заявителя, были переведены на зарегистрированное в 2013 году ООО «Аптека “Классика” ЧЛ», что привело впоследствии к банкротству.

Конкурсный управляющий не поддержал заявление кредитора.

Александр Ширеков и Вячеслав Штеркель, возражая в суде против требований истцов, указали, что их действия не находятся в причинно-следственной связи с банкротством должника и не могут быть основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Также они заявили о пропуске исковой давности.

Семья Колесниковых в суде указала, что не является контролирующими должника лицами. Они обратили внимание, что «Пульс Екатеринбург» основывается на решении ИФНС России по Центральному району Челябинска от 29 сентября 2017 года о том, что Олег и Лена Колесниковы являются взаимозависимыми лицами по отношению к «Аптеке “Классике” ЧЛ». Однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции признал эти выводы незаконными. Никаких иных доказательств, подтверждающих факт контроля за деятельностью должника со стороны ответчиков, заявитель, по мнению Колесниковых, не представил.

В результате суд пришел к выводу, что семья депутатов не причастна к банкротству аптечной сети. «Признаки банкротства возникли у должника во второй половине 2016 года, в связи с наличием внешних причин. Взаимоотношения между должником и ООО “Аптека “Классика” имели место в 2013–2014 годах, носят возмездный характер, и с учетом возврата значительной части средств в пользу должника также не находятся в причинно-следственной связи с банкротством. После описанных событий должник продолжал хозяйственную деятельность без накопления долгов, которые, реально, стали возникать у него только в 2016 году и не были в последующем погашены,— говорится в определении суда. — Александра Колесникова, хоть и являлась в 2013 году контролирующим должника лицом, никаких действий, которые бы могли повлиять на банкротство в 2016 году не осуществляла, а Олег и Лена Колесниковы, как полагает суд, вообще не являются лицами, контролировавшими должника».

Суд определил отменить после вступления определения в законную силу арест движимого и недвижимого имущества Колесниковых в пределах суммы заявленных требований — 936,4 млн руб.

С Александра Ширекова суд взыскал 14,3 млн руб., с Вячеслава Штеркеля, признанного банкротом в 2019 году,— 59,1 млн, солидарно с обоих — 221,5 млн руб. убытков, причиненных компании. В решении суда говорится, что невозвратный заем другой компании они предоставили, когда их организация уже находилась в неблагоприятном финансовом положении.

Представитель ООО «Пульс Екатеринбург», юрист компании Intellect Сергей Гуляев сообщил в разговоре с «Ъ-Южный Урал», что кредитор намерен обжаловать решение суда. «Мы считаем, что суд первой инстанции не в полном объеме проверил все обстоятельства, с нашей стороны было заявлено много ходатайств об истребовании доказательств, в которых суд отказал»,— сообщил Сергей Гуляев.

ООО «Аптека “Классика” ЧЛ» было признано банкротом в 2017 году. Общий объем долгов организации перед 98 кредиторами составляет 970,5 млн руб. В ходе процедуры банкротства в конкурсную массу поступили средства в размере 55,6 млн руб. В мае этого года арбитражный суд региона в очередной раз продлил срок конкурсного производства на шесть месяцев.

По мнению экспертов, конкурсный кредитор может добиться пересмотра решения суда. «Суд занял очевидно формальную, а поэтому простую позицию, поскольку признал контролирующими лицами только тех, кто занимал официальное положение в компании в момент признания ее банкротом. Однако, тенденция к формальному подходу в последнее время в банкротных делах во многом себя изживает. Многие опытные судьи давно научились распознавать и привлекать к ответственности реальных владельцев бизнеса. Исходя из фабулы дела, существует вполне реальная возможность частичного пересмотра дела в вышестоящей инстанции и привлечения к ответственности господина Колесникова или кого-то из членов его семьи. Об этом говорят, например, возражения его дочери, которая заняла позицию отвержения обвинения о фиктивной продаже бизнеса, мол, неправда то, что утверждает заявитель. Такой подход хорош для общегражданских дел, где процесс состязательный, когда доказывает в первую очередь истец. В делах же о банкротстве судебный процесс следственно-состязательный, а потому отрицая факты, ответчик должен совершать больше усилий и предоставлять конкретные доказательства, опровергающие разумные сомнения его вины. Например, почему дочь депутата решила продать бизнес, как она нашла покупателя, откуда покупатель взял средства для покупки, есть ли у него необходимый деловой опыт управления и так далее. Обо всем этом нет ни слова в определении суда, и как минимум поэтому оно уязвимо для критики»,— отмечает доцент финуниверситета, адвокат MGP Lawyers Денис Быканов.

Юлия Гарипова