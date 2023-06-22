Нижегородской области отказали в передаче земельного участка под проект Wildberries

Федеральный оператор «Дом.РФ» отказал Нижегородской области в передаче земельного участка, запрошенного маркетплейсом Wildberries под организацию логистического хаба площадью 100 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Соглашение о намерениях по его строительству гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Глеб Никитин подписали еще в 2021 году на Петербургском экономическом форуме. Власти рассчитывали, что компания приступит к строительству в прошлом году.

Как сообщил источник в областном правительстве, инвестору понравилась площадка в районе ЖК «Окский берег» в Новинках, однако неоднократные просьбы о ее передаче в региональную собственность ни к чему не привели, так как «Дом.РФ» хочет заработать и напрямую предоставить землю инвестору.

«Мы поддерживаем этот вариант. В конце концов, неважно, кто именно предоставит участки Wildberries, главное, чтобы этот проект состоялся»,—отметил собеседник, утверждая, что за прошедших два года инвестор не потерял интерес к созданию логистического центра (в 2010 году инвестиции в его строительство оценивались на уровне 10 млрд руб.).

В компании Wildberries не ответили на запрос «Ъ-Приволжье».

Иван Сергеев