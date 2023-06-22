Требования «Оскара» изменят для поддержки кинотеатров в конкуренции со стримингами

Картины, выдвигающиеся на премию в номинации «Лучший фильм», теперь будут находиться в прокате более семи дней подряд. Такое решение приняла Академия кинематографических искусств и наук, чтобы поддержать кинотеатры и подчеркнуть их важность при росте популярности стриминговых сервисов.

Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, требования вступает в силу с 10 января 2025 года. С этого момента дистрибуюторы должны будут предоставить в академию план релизов фильмов с указанием более длительного кинопроката. Прокат фильма должен завершиться не позднее 24 января 2025 года.

По оценке The Hollywood Reporter, нововведение может сказаться на заработке зарубежных дистрибуторов, которые обычно не держат фильмы в кинотеатрах крупных городов так долго. Однако в заявлении гендиректора и президента Киноакадемии Билла Крамера и Джанет Янг говорится, что при разработке новых требований проводились консультации со всеми заинтересованными сторонами.

По словам Билла Крамера, длительный прокат фильмов «побудит зрителей знакомиться с творчеством в кинотеатрах», поскольку «кино должно восприниматься так, как задумано: в кинотеатре, полном людей, на большом экране, с ультрасовременной проекцией, звуком и светом».

В 2020 году Американская киноакадемия представила список критериев, которым должны соответствовать картины для получения «Оскара» в номинации «Лучший фильм», начиная с 2024 года. В частности, ведущую роль второго плана должен исполнять представитель расовых меньшинств. Не менее 30% исполнителей второстепенных ролей должны составлять женщины, представители расовых, этнических, сексуальных меньшинств и люди с ограниченными возможностями.

Полина Мотызлевская