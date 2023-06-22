Прокуратура добилась закрытия детского лагеря отдыха в Пермском районе

Пермский районный суд приостановил деятельность детского лагеря отдыха «Восток» до устранения выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Ранее прокуратура Пермского района выявила нарушения в работе этого детского лагеря. В частности, при работе «Востока» не соблюдались противопожарные нормы и требования антитеррористического законодательства, что не позволяло обеспечивать безопасность детей. Кроме этого, в лагере без соответствующих разрешительных документов осуществлялась медицинская деятельность, что являлось нарушением прав несовершеннолетних на безопасную и качественную медицинскую помощь. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд, требуя закрыть лагерь до устранения выявленных недостатков.

Лагерь «Восток» расположен в деревне Дворцовая Слудка Пермского района Пермского края.