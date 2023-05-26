Убийцу признали со второго раза

Суд в Москве на основании вердикта присяжных приговорил к пожизненному заключению Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании девочки из Тюмени. Преступление произошло еще летом 2021 года, однако судебное следствие затянулось почти на год. Когда дело рассматривали в Тюмени, суду пришлось распустить первую коллегию присяжных из-за появления в СМИ материалов следствия. После этого Верховный суд передал дело Виталия Бережного в столицу. Защита намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Бережной

Фото: Московский городской суд Виталий Бережной

Фото: Московский городской суд

Московский городской суд огласил приговор Виталию Бережному в пятницу, 26 мая. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей он был приговорен к пожизненному заключению. В пресс-службе Следственного комитета России (СКР) сообщили, что мужчина обвинялся в похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Девочка пропала 30 июня 2021 года, когда ушла на прогулку из дома на ул. Судостроителей (район Лесобаза). Волонтеры и правоохранительные органы искали ее на протяжении полутора месяцев. Вскоре после возбуждения уголовного дела оно по решению председателя СКР Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства. Чтобы поспособствовать поискам, региональные власти объявили награду в размере 500 тыс. руб. за предоставление значимой информации о местонахождении Насти. Позднее МВД России объявило вознаграждение в 1 млн руб.

Тело девочки обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное в 2,5 км от ее дома.

Оно находилось в обмотанных скотчем пластиковых пакетах, сложенных в коробку от бытовой техники.

25 августа силовики задержали 40-летнего сборщика мебели Виталия Бережного. Мужчина переехал в Тюмень в 2015 году. С 2008 до 2011 года он проходил службу в органах внутренних дел в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) — работал помощником участкового в районном отделе милиции.

По данным следствия, утром 30 июня Виталий Бережной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения встретил незнакомую ему девочку на площадке первого этажа жилого дома по ул. Судостроителей. Он обманом заманил ее в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил.

После убийства тело девочки Виталий Бережной хранил в холодильнике квартиры.

Следствие установило, что 17 августа мужчина взял на работе коробку от бытовой техники, «тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты», а затем отнес к берегу озера.

В МВД сообщали, что убийцу ребенка нашли по куску половика. На месте проживания Виталия Бережного следователи обнаружили кусок половика, в который была завернута девочка. После задержания специалисты провели ДНК-экспертизу, которая установила совпадение образцов Виталия Бережного с изъятыми на месте убийства.

Виталий Бережной по итогу признался в преступлении и был заключен под стражу в Тюмени. Родителей Насти в ноябре 2021 года по решению суда лишили родительских прав в отношении ее девятилетнего брата и 15-летней сестры.

В марте 2022 года Бережной заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. В июле первая коллегия присяжных была распущена из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Причиной стала появившаяся в СМИ информация о том, что по делу об убийстве девочки был избран оправдательный вердикт. Из-за этого судебный процесс пришлось начинать с самого начала, поэтому оглашение приговора Виталию Бережному затянулось еще почти на год.

После роспуска присяжных стало известно, что защитник обвиняемого Елена Шихова покинула Россию. Она объясняла свое решение угрозами со стороны силовиков. Впоследствии адвокат начала публиковать в Telegram-канале материалы дела. Предположительно, из-за этого СКР возбудил уголовное дело о публикации в СМИ материалов предварительного следствия (ст. 310 УК РФ).

В середине сентября судья Тюменского облсуда Наталья Жукова, рассматривающая дело Виталия Бережного, заявила о самоотводе. В октябре из-за давления на общественность со стороны защиты подсудимого Верховный суд РФ направил дело в Московский горсуд. С этого момента интересы Виталия Бережного начал представлять адвокат Александр Почуев, ранее защищавший бывшего доцента СПбГУ историка Олега Соколова, осужденного за убийство его возлюбленной аспирантки.

В период судебного следствия Виталий Бережной начал заявлять, что не причастен к убийству Насти, а признательные показания дал под пытками.

Более того, он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о несостыковках в своем деле. Александр Почуев в апреле 2023 года отказался представлять интересы Виталия Бережного из-за «унижения и давления со стороны судьи». При этом он продолжил оказывать Виталию Бережному информационную поддержку.

Защита намерена обжаловать приговор Мосгорсуда. Александр Почуев заявил «Ъ-Урал», что решение было «ожидаемо суровое», поскольку суд прошел «с жестким обвинительным уклоном». По его словам, не были исследованы ключевые доказательства защиты.

Адвокатами было заявлено более 200 ходатайств, удовлетворены лишь не более десяти.

«Я закончил свое адвокатское расследование еще в апреле, буквально через неделю как был вынужден прекратить защиту в судебных заседаниях под председательством А. Б. Ковалевской ввиду ее личной неприязни ко мне. Его результаты были представлены вниманию суда, но прокуроры и председательствующая судья не допустили их представления присяжным. Поэтому присяжные оказались в информационном коконе»,— отметил он.

Илья Смирнов, Екатеринбург