Зеленский запретил ввозить на Украину российские и белорусские книги

Президент Украины Владимир Зеленский запретил ввозить из России и Белоруссии издательскую продукцию. Соответствующий закон глава государства подписал сегодня, 22 июня.

«Подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины. Считаю закон правильным»,— написал господин Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины отметил, что текст закона был направлен институтам Евросоюза для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы из него повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств. В частности, речь идет о языковых меньшинствах, в контексте рекомендации заключения Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Евросоюзе.

С требованием одобрить закон выступали граждане Украины. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте президента страны 16 мая. Ее подписали 25 тыс. человек. Однако еще вчера, 21 июня, Владимир Зеленский заявил, что не может подписать закон из-за «ряда оговорок».

Минюст Украины предложил применить к упомянутому закону право вето, поскольку «заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции будут иметь Конституции Украины». Позицию ведомства поддержал и МИД Украины. Министерство указывало, что в существующей редакции закон «не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека».

Милена Костерева