Мосгорсуд оставил в СИЗО корреспондента WSJ Эвана Гершковича

Московский городской суд признал законным продление ареста журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Его обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Под стражей журналист Гершкович пробудет до 30 августа.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Эван Гершкович во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Постановление Лефортовского суда Москвы от 23 мая 2023 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Гершковича до 30 августа 2023 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения»,— говорится в решении суда, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

Слушание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела Эвана Гершковича засекречены. В открытом режиме суд представил только резолютивную часть апелляционного постановления. Сегодня, 22 июня, в Мосгорсуд приехали посол США Линн Трейси, а также родители Эвана Гершковича. На заседание их также не пустили. Пообщаться с сыном родителям удалось, когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. По данным ФСБ, он занимался сбором составляющих гостайну сведений об одном из оборонных предприятий на Урале. Журналист вину отрицает. Освободить Эвана Гершковича призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal. В настоящее время Эван Гершкович содержится в московском СИЗО «Лефортово».

Милена Костерева