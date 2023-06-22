Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосгорсуд оставил в СИЗО корреспондента WSJ Эвана Гершковича

Московский городской суд признал законным продление ареста журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Его обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Под стражей журналист Гершкович пробудет до 30 августа.

Эван Гершкович во время заседания суда

Эван Гершкович во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Эван Гершкович во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Постановление Лефортовского суда Москвы от 23 мая 2023 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Гершковича до 30 августа 2023 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения»,— говорится в решении суда, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

Слушание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела Эвана Гершковича засекречены. В открытом режиме суд представил только резолютивную часть апелляционного постановления. Сегодня, 22 июня, в Мосгорсуд приехали посол США Линн Трейси, а также родители Эвана Гершковича. На заседание их также не пустили. Пообщаться с сыном родителям удалось, когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. По данным ФСБ, он занимался сбором составляющих гостайну сведений об одном из оборонных предприятий на Урале. Журналист вину отрицает. Освободить Эвана Гершковича призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal. В настоящее время Эван Гершкович содержится в московском СИЗО «Лефортово».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...