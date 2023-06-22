В России отзывают почти 3 тыс. автомобилей Subaru

Компания Subaru отзывает в России 2,7 тыс. автомобилей, сообщает Росстандарт.

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Фото: Subaru Subaru Forester

Фото: Subaru

Под отзыв попали проданные с 2016 по 2018 год кроссоверы Subaru Forester, у которых «возможна разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него».

Для устранения проблемы официальные дилеры Subaru проверят конденсатор системы кондиционирования и, при необходимости, заменят его модифицированной деталью. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Максим Вершинин

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