Легендарную котельную «Камчатка» ждет реконструкция

Двор бывшей котельной «Камчатка» на улице Блохина в Петроградском районе города будут реконструировать и благоустраивать. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который накануне, 21 июня, в день рождения Виктора Цоя посетил легендарную локацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

«Сейчас важно сберечь все то, что имеет художественную и историческую ценность. Определить это поможет экспертная группа, которую мы договорились создать. Она же займется развитием и территории, прилегающей к легендарной котельной»,— сообщил господин Пиотровский в своем Telegram-канале.

Сам дом на улице Блохина, 15, по словам вице-губернатора, включен в адресную программу капремонта этого года. Завершить работы там планируют до 15 октября.

Также накануне губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке мемориальной таблички Ленинградскому рок-клубу на Рубинштейна 13 — доме, где он располагался.

Напомним, ранее в администрации Петроградского района пообещали сохранить граффити с изображением Виктора Цоя во дворе «Камчатки» на время ремонта дома.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте