Граффити с Виктором Цоем на Петроградской стороне сохранят при капремонте дома на улице Блохина

Дом № 15 по улице Блохина в Санкт-Петербурге, где располагаются клуб-музей «Котельная Камчатка» и граффити, изображающее Виктора Цоя, будет отремонтирован, при этом граффити будет сохранено, сообщил замглавы администрации Петроградского района Александр Петухов.

«По граффити, которые в разные годы были оставлены поклонниками творчества Виктора Цоя на уровне первого этажа дома, администрация Петроградского района совместно с Фондом капремонта и комитетом по градостроительству и архитектуре прорабатывает отдельное решение с тем, чтобы по возможности их сохранить»,— говорится в сообщении пресс-службы райадминистрации.

Граффити с Виктором Цоем появилось на стене дома на улице Блохина в 2020 году. Его срисовали с фотографии музыканта, сделанной в годы его работы в местной котельной.

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