«Брусника» летом может приступить к строительству многоэтажки на месте жилого дома на 8 Марта

Уральский девелопер «Брусника» уже этим летом может приступить к строительству жилого дома на ул. 8 марта 179в в Екатеринбурге. Сейчас застройщик ищет подрядчика, который займется подготовкой котлована, креплением откосов и шпунтовым ограждением котлована. Подрядчика ищут для проекта «Башня на Ботанике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новостройка может появиться на месте дома на ул. 8 марта 179в

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Новостройка может появиться на месте дома на ул. 8 марта 179в

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отметим, что сейчас по этому адресу находится четырехэтажный дом. Как поясняли в администрации Екатеринбурга, объект находится в частной собсвтенности. В «Бруснике» рассказали, что рассматривают данную площадку под застройку, но проект находится в стадии согласования. По данным «Ъ-Урал», этим летом застройщик должен получить градостроительный план земельного участка.

Как указано на сайте компании, работы по подготовке котлована могут начаться в июле этого года, а завершиться в сентябре.

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