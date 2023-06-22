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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Минцифры может разрешить работу пиратских кинотеатров

Минцифры прорабатывает отказ от блокировки сайтов с нелицензионным видеоконтентом западных компаний, сообщил источник «РИА Новости». Вопрос прорабатывается с участниками отрасли. Предполагается, что разрешить могут публикацию контента, который легально не представлен в РФ и не содержит экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ.

«Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ»,— сказал источник российского госагентства.

Многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы отказались от работы в России после ввода войск РФ на Украину. Из страны ушли Disney, Sony Pictures, Warner Bros, Netflix и др. Фильмы их производства показывают в кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания».

Подробнее о неофициальном прокате зарубежных фильмов — в материале «Ъ» «Экраны затянуло паутиной».

Леонид Уварчев

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