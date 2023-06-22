В Ростовской области горит склад с посудой и техникой на площади 2 тыс. кв. м

Пожар произошел на складе на рынке «Классик» в Аксайском районе Ростовской области. На нем хранилась посуда и техника. Площадь пожара оценивается в 2 тыс. кв. м.

Информация о пожаре в поселке Янтарный поступила в региональное управление МЧС в 6:34. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки, «внешнее воздействие исключено». «Сил и средств достаточно, угрозы распространения нет»,— сказал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов, его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

Пожар тушит 61 человек, задействована 21 единица техники. В готовность приведен вертолет МЧС РФ, к месту пожара выдвигаются два пожарных поезда. О пострадавших не сообщается.

Леонид Уварчев