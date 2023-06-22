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В Оренбуржье завершен процесс назначения выборов

В Оренбургской области закончено назначение выборов, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября текущего года. Об этом сообщает региональный Облизбирком со ссылкой на председателя комиссии Евгению Ивлеву.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«На предстоящих выборах смогут проголосовать около 80 тыс. избирателей. Всего у нас назначены 38 избирательных кампаний»,— приводятся в сообщении слова руководителя организации.

Из указанных кампаний 27 – основные выборы депутатов сельсоветов и поссоветов на новый срок полномочий. Также замещению подлежат 275 мандатов: это примерно в пять раз больше, чем на выборах в минувшем году.

В настоящее время политические партии начали уведомлять территориальные избирательные комиссии о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов. На выборах в Оренбургской области ожидается высокая конкуренция.

Ранее в Оренбурге открылся первый образовательный центр «Выборы». Он работает на базе избирательной комиссии региона.

Георгий Портнов

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