Помощник президента Владимир Мединский посетил Ельцин-центр

Помощник президента России Владимир Мединский вечером 21 июня посетил Ельцин-центр. В пресс-службе центра «Ъ-Урал» заявили, что это был кратковременный визит, связанный с рабочей встречей. Специальную экскурсию по музею Бориса Ельцина господину Мединскому не проводили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, Владимир Мединский прибыл в Екатеринбург накануне. Предполагается, что он примет участие в форуме городов трудовой доблести, который стартует в уральской столице 22 июня.

Ранее помощник президента заявлял о планах побывать в Ельцин-центре и осмотреть его экспозиции. Так он прокомментировал заявление Минюста РФ, планировавшего проверить центр на статус иностранного агента. Впоследствии в ведомстве заявили, что проверки и признание Ельцин-центра иностранным агентом невозможны, согласно федеральному закону №68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий».

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