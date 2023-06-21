Помощник президента Владимир Мединский прибыл в Екатеринбург

В Екатеринбург прилетел помощник президента России Владимир Мединский, сообщил портал Е1. В Кольцово его встретили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента Владимир Мединский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Помощник президента Владимир Мединский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщил портал, визит Владимира Мединского может быть связан с форумом городов трудовой доблести, который стартует в Екатеринбурге 22 июня.

По данным городской администрации, форум пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 июня. На него прибудут представители всех 53 городов трудовой доблести. Он начнется с торжественного открытия стелы на пересечении улиц Николая Никонова и Царской.

В рамках форума 22 июня состоится пленарное заседание «Город трудовой доблести: мобилизация как фактор победы». По словам начальника отдела общественных и внешних связей департамента общественных связей администрации города Екатерины Форукшиной, программа форума включает в себя работу пяти площадок, посвященных разным темам. В их числе — культурная эвакуация, трудовой подвиг промышленных предприятий.

Во второй день участники форума посетят Верхнюю Пышму, где на площадке Музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК пройдет семинар-практикум «Все для фронта, все для Победы»

Напомним, Екатеринбург получил почетное звание «Город трудовой доблести» летом 2020 года года. Звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив производство военной и гражданской продукции. Также звание получил Нижний Тагил, где стелу открыли в день 300-летия города.

В марте 2023 года напротив ККТ «Космос» приступили к строительству стелы «Город трудовой доблести». Стоимость установки составляет почти 160 млн руб.

Полина Хабарова

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