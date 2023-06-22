В Киеве после взрыва газа загорелась многоэтажка

В жилом доме в Днепровском районе Киева начался пожар. По предварительным данным, возгорание произошло после взрыва газа. Два человека пострадали, 18 человек спасли из-под завалов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Взрыв произошел в 03:45 в шестнадцатиэтажном жилом доме на улице Андрея Малышко. В результате было разрушено пять квартир на шестом, седьмом и восьмом этажах дома.

На седьмом и восьмом этажах начался пожар. В его тушении принимают участие 50 человек и 12 единиц техники.

Олеся Павленко