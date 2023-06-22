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Коммерсантъ FM
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На трассе «Кавказ» восстановили движение после крупного ДТП с восемью погибшими

Движение на федеральной трассе «Кавказ» восстановили после того, как вчера вечером, 21 июня, в Кизлярском районе Дагестана рейсовый автобус столкнулся с легковым и грузовым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизлярского района.

«Транспортное сообщение на федеральной трассе Р-217, где столкнулись автобус Москва — Хасавюрт, грузовой и легковой автомобили, восстановлено»,— сказано в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).

Вчера вечером рядом с городом Кизляр в Дагестане столкнулись КамАЗ, Toyota Camry и пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Хасавюрт. Глава региона Сергей Меликов сообщал, что в результате погибли восемь человек, еще 16 пострадали. Движение на трассе было затруднено. По факту ДТП проводится проверка.

Олеся Павленко

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